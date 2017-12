Fant miljøgifter i fire av ti sports- og fritidsprodukter

Har du kjøpt noen av disse produktene? Da burde du kvitte deg med dem, mener Miljødirektoratet.

I sin siste stikkprøvekontroll fant Miljødirektoratet ulovlige eller helsefarlige stoffer i så mye som 40 prosent av varene. Til sammen testet de 44 sport- og fritidsprodukter som selges i norske butikker og nettbutikker.

Én av fem av de kontrollerte produktene er nå trukket fra markedet, fordi miljøgift-nivåene var over tillatt grenseverdi.

– Det er bekymringsfullt at populære produkter for sport og fritid inneholder for mye miljøgifter, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Helseskadelig

Miljødirektoratet fant hovedsakelig miljøgiftene DEHP, SCCP og PAH (se faktaboks). Det ble funnet i blant annet slippers, badesko, mobilarmbånd, mobilcover og håndtak til treningsutstyr.

Derfor er stoffene farlige DEHP: En plastmykner som kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. DEHP kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet.

SCCP: Et kortkjedet klorparafin som brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. SCCP er svært giftige for livet i vann. Dyrestudier har også vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling. Kortkjedete klorparafiner er muligens kreftfremkallende.

PAH: Giftigheten til PAH-forbindelser varierer. De kan gi allergiske hudreaksjoner, forårsake genetiske skader og kreft, og stoffet kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Mer enn et milligram per kilo er forbudt i gummi- og plastkomponenter som kommer i direkte langvarig kontakt eller kortvarig gjentatt kontakt med huden eller munnhulen.

– Miljødirektoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen, og informere kundene, enten direkte dersom importørene har oversikt over kundene som hadde kjøpt produktene, eller dersom det ikke er mulig, gi offentlig og synlig informasjon gjennom nettsider og oppslag i butikkene.

Det var miljøgifter i 40 prosent av produktene miljødirektoratet testet, og i 20 av dem var miljøgiftene over tillatt grenseverdi.

Han forteller at miljødirektoratet i gjennomsnitt finner ti prosent produkter som ikke oppfyller regelverket innenfor alle kategoriene av stikkprøver.

I denne produktkategorien ble det altså funnet produkter med helseskadelige stoffer dobbelt så ofte.

I tillegg til å være helseskadelige, brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet.

Har pålagt importørene å stanse omsetningen

Det stoffet miljødirektoratet fant mest av, var ftalat-stoffet DEHP, som brukes til plastmykgjøring, og kortkjedete klorparafiner, som brukes som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som plastmykgjører.

– Alle produktene ble produsert utenfor EU. Vi har pålagt importørene å stanse omsetningen, sier Veulemans.

– Denne kontrollen har gått over flere måneder, og et bredt utvalg av nettsteder og butikker ble kontrollert, legger han til.

Miljødirektoratet fant de giftige produktene hovedsakelig hos nettsteder som importerer mange forskjellige, ofte prisgunstige, produkter som er produsert utenfor EU. I tillegg fant de miljøgifter i produkter fra Europris, Spar Kjøp og Monsoon, opplyser Veulemans.

Måtte stanse slippers-salg

Petter Wilskow, advokat for Europris, forteller at butikkjeden er kjent med at det ble funnet skadelige stoffer i noen slipperser butikken solgte. Dette ble oppdaget og håndtert i sommer, forteller han.

– Disse produktene ble kjøpt inn i 2009 før regelverket ble strammet inn, og vi hadde kun noen få resteksemplarer igjen i butikken, omtrent 300 stykker til sammen, opplyser han.

Han forteller at produktet ble trukket fra butikken umiddelbart.

– Kundene ble varslet ved plakater i butikkene og på vår hjemmeside om at produktene kunne returneres.

Han sier Europris fører omfattende kontroll med produktene som selges i butikkene, blant annet med et kostbart «røntgenapparat», og krever dokumentasjon på at alt de importerer er lovlig.

Elaine Sørland, sjef for Monsoon Norge, er kjent med at deres butikker solgte produkter med et ulovlig høyt innhold miljøgifter. Hun sier produktene kun var i salg i en ukes tid rundt sommeren. Fordi de ikke fører kunderegister, fikk de ikke sagt ifra til kundene som hadde kjøpt produktet, sier hun

– Men produktene var kun i butikken en uke, heldigvis. Da vi fikk vite om problemet forholdt vi oss umiddelbart til instruksene vi mottok fra miljødirektoratet.

Det er den engelske avdelingen som fører produktkontroll hos Monsoon.

Varesjef Harald Nøss i Spar Kjøp bekrefter at Miljødirektoratet har funnet tre artikler de mener inneholder en ulovlig høy mengde miljøstoffer, som nå er sendt til analyse.

– Det er en pågående sak, sier han.

Produktene er ikke trukket enda – kjeden har frem til 15. januar på å undersøke og eventuelt trekke produktene, opplyser Nøss

