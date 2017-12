Slik kan 22. juli-minnesmerket i regjeringskvartalet bli

Onsdag tok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner imot et forslag til midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Sentralt på minnestedet forslår Statsbygg en navnevegg bygget av navnene på de 77 menneske som ble drept. Navnene vil bestå av fem til syv centimeter høye bokstaver i transparent akryl som skal monteres mot en laminert glassplate som lyssettes.

Veggen vil bli cirka fem meter lang og vil når det er mørkt stå som et lysende objekt mellom lindetrærne med Høyblokken i bakgrunnen, heter det i anbefalingen.

Ferdig neste sommer

– Jeg synes det er avgjørende viktig at navn og alder på de drepte er en avgjørende del av minnestedet, sier Sanner.

Ifølge direktør Harald Nicolaisen har Statsbygg samarbeidet tett med både Støttegruppen etter 22. juli og AUF.

Forslaget til minnested er utformet av 3RW arkitekter, som også står også bak det minnestedet «Lysningen» på Utøya. Det midlertidige minnestedet skal stå ferdig til 22. juli 2018.

Mistet oppdraget

Kulturdepartementet har besluttet at det skal lages to nasjonale minnesteder etter terrorangrepene 22. juli: et ved Utøya og et i regjeringskvartalet.

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant i 2013 konkurransen om å få utforme både det midlertidige og det etter hvert permanente minnestedet i regjeringskvartalet, samt minnestedet på Sørbråten vis-à-vis Utøya i Hole kommune.

I juni mistet imidlertid Dahlberg oppdraget både med å lage minnesmerket på Sørbråten og det midlertidige minnesmerket i Oslo. Regjeringen besluttet da å stanse Dahlgrens kontroversielle forslag til minnested på Sørbråten etter lang tids konflikt med naboene.

Les også: Avbestilte Utøya-minnesmerker kostet 13,8 millioner

Naboene mente Dahlbergs forslag til minnested, som innebar å kappe en odde i to, var for brutalt, inngripende og retraumatiserende og stevnet staten for å få stanset det. Regjeringen har nå besluttet at et nytt og «lavmælt minnested» skal legges til Utøyakaia.