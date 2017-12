Bank-leder om fremtiden: Behovet for banker som mellomledd kan forsvinne

Ulf Bjørnhaug jobber i Nordea med betalingsløsninger. Han tror digitale valutaer og såkalt blokkjedeteknologi kan revolusjonere måten man overfører penger på.

– Jeg tror bare fantasien setter grenser for mulighetene med blockchain.

Slik beskriver Ulf Bjørnhaug den underliggende teknologien til de digitale valutaene som stadig øker i verdi. Han er leder for salg betalings- og likviditetsløsninger i banken.

Flere digitale valutaer har opplevd en eventyrlig opptur i år. Nylig har en bitcoin bikket en verdi på 15.000 dollar. På starten av året var kursen rundt 1000 dollar, altså har det vokst mange hundre prosent siden. Flere har tjent store penger på handel med valutaen.

Nylig nådde lillebroren Ethereum også en ny verdirekord.

Bitcoin er den mest kjente av de virtuelle internettvalutaene, som bare eksisterer digitalt i databaser. Handler med valutaene kan skje anonymt uten at man trenger å forholde seg til banker. Brukeren får muligheten til å sende penger hvor som helst og når som helst.

Kan løse internettets problem

– Da internett kom var det banebrytende for å utveksle informasjon, men det løste ikke hvordan man kan utveksle verdier eller transaksjoner uavhengig av mellomparter. Mange mener blockchain kan løse det problemet, sier Bjørnhaug.

Blockchain, eller blokkjede, er den underliggende teknologien som gir de digitale valutaene sine egenskaper. Teknologien er et register eller en regnskapsbok som gjennom kryptering gjør at man unngår forfalskning og tyveri, samtidig som man ikke trenger en betrodd tredjepart som en bank.

Teknologien ble utviklet mot slutten av 2000-tallet av en person eller grupe med psevdonymet Satoshi Nakomoto.

– Intensjonen med teknologien er jo å fjerne behovet for mellomledd og skape et system uavhengig av banker, og det kan godt hende det skjer, men finansielle tjenester vil bestå. For eksempel vil folk fortsatt ha behov for å låne penger, sier Bjørnhaug.

Nylig bekreftet Statoil at selskapet skal begynne å handle med blockchain.

Endret alt

Finske Ville Sointu er sjef for blockchain-arbeidet til Nordea, som blant annet er en del av organisasjonen R3. Den ser på mulighetene finansielle institusjoner som banker har til å bruke teknologien.

– Bitcoin og Ethereum har allerede endret måten vi tenker på tillit og selve konseptet penger, sier han.

Han har stor tro på at teknologien kan skape store endringer, men samtidig understreker han behovet for regelverk fra myndighetene.

– Banker følger med på utviklingen av blockchain med stor interesse og ser på det som en fantastisk mulighet til å modernisere utveksling av verdier i fremtiden, så snart som det nødvendige rammeverket er på plass.

Skeptisk bitcoinguru

Stephan Nilsson er leder i Norges Bitcoin- og Blockchainforening. Han har liten tro på bankenes arbeid med å benytte seg av teknologien, og tror de vil bli foreldet.

– Med blockchain behøver vi ikke å ha noe mellomledd som vi må stole på. Vi kan selv verifisere transaksjonen gjennom systemet. Banken er en mellompart som tar betalt og fordrøyer betalingen, sier han.

I løpet av de neste seks til åtte årene vil bankene forsvinne, tror Nilsson, i alle fall som et mellomledd. Han mener også at arbeidet i R3 ikke er reell bruk av teknologien.

– Når de forsøker å bruke blockchain, for eksempel i R3, så er ikke det en reell bruk av teknologien. Hele poenget er at det ikke er en kontrollerende sentralinnstats. Det er «lipstick on a pig», sier han.

Ville svarer at bankene ikke bryr seg om hva som er best av blockchain eller deres anvendelse av teknologien, men heller hvordan de kan gi et best mulig produkt til kunden.

Samtidig som Nilsson er meget positiv til teknologien, er det mange som er bekymret. Selv om bitcoin-kursen har steget enormt i år, har den også vært ustabil og svingt kraftig. Blant annet når mektige finansfolk har uttalt seg kritisk.

Flere frykter også at teknologien benyttes til kriminalitet, blant andre Russlands president Vladimir Putin.

– Bruken av kryptovaluta fører med seg alvorlige risikoer, sa han i oktober.