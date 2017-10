Tar grep etter klager: Taxisjåfører må bevise at de behersker norsk

Opp mot 50 taxisjåfører i Bodø Taxi må gjennom en språktest.

Bodø Taxi har mottatt flere klager fra kunder, og nå tar de grep. Det innebærer at opp mot 50 av deres sjåfører må gjennom digitale språktester for å bevise at de behersker norsk.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det av og til skorter på norskferdighetene til sjåførene, sier daglig leder i Bodø Taxi, Jonny Sandmo, til VG.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Må bestå for å kjøre pasienter

Språktestene er et resultat av krav fra Helse Nord, et av Norges fire regionale helseforetak. Bodø Taxi har en avtale med Helse Nord om pasienttransport.

I avtalen heter det blant annet at sjåførene skal «beherske norsk muntlig og skriftlig». Denne avtalen gjelder for sjåfører som skal kjøre pasientreiser for Helse Nord.

Sjåførene i Bodø Taxi som nå skal språktestes, må bestå for å kunne kjøre slike reiser.

– Transportørene vi har avtale med, er pliktig til å oppfylle kravet om at sjåføren skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi er ikke kjent med at det har blitt gjennomført så systematiske tester på dette som i Bodø Taxi, sier rådgiver i Helse Nord, Nils Bie Normann til Avisa Nordland.

– Stor forskjell på språkkrav

Hvis sjåførene ikke består språktesten, vil de få et gratis tilbud om opplæring.

Jonny Sandmo i Bodø Taxi forteller at de fleste klagene på norskferdigheter har kommet via pasientreisene, men at det også har kommet enkelte klager fra øvrige kunder.

Styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, mener det er viktig at taxisjåfører behersker norsk. Og spesielt sjåfører som skal kjøre pasienter.

– Det kan være informasjon om hvor de skal eller informasjon om spesielle hensyn de må ta, sier Trevland til VG.

Han sier at klager på taxisjåførers norskferdigheter langt fra er unikt for Bodø Taxi. Det er heller ikke språktester for sjåfører som skal kjøre pasienter.

Det er imidlertid stor forskjell på kravene som stilles.

– Det er opp til de ulike taxisentralene. Noen stiller nesten ikke språkkrav, mens andre har høye krav. Vi mener at kravene burde være ganske høye for å unngå misforståelser, sier Øystein Trevland.