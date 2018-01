Tajik om Giske-exiten: – Forferdelig lei situasjon

Ap-nestleder Hadia Tajik kommenterer for første gang Trond Giskes avgang.

– Det er en forferdelig lei situasjon – for varslerne, for Trond og for hele partiet. Samtidig er det fint å få en avklaring, slik at hele organisasjonen igjen kan konsentrere seg om politikk, sier Tajik til VG på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum tirsdag ettermiddag.

VG når henne igjen mens hun haster ut av konferansen, der hun var med i en av debattene.

Hun kvier seg for å utdype mer, men legger til:

– Jeg har full tillit til den prosessen som Jonas (Gahr Støre) og partisekretær Kjersti Stenseng nå leder, sier Tajik.

– Jeg har oppført meg ganske greit



Litt tidligere hadde hun fått salen til å humre da debatten hun deltok i, sveipet innom alt som har skjedd av endringer siden russetiden. Tajik fortalte om hvor mange som har gitt seg som journalister, fordi den teknologiske utviklingen har ført til kutt og oppsigelser.

– Jeg har oppført meg ganske greit både som russ og journalist, sa hun leende.

Hun var vinteren 2014 programleder for NRK-serien «På bortebane».

Krisemåling



Kort tid etter hun forlot konferansen, måtte hun svare for den sensasjonelle tilbakegangen på NRKs partimåling for januar:

Den viste en tilbakegang på 5,7 prosentpoeng fra målingen i desember og 7,3 prosent siden stortingsvalget i september, ned til 20,1 prosent.

Dersom oppslutningen på 20,1 prosent var et valgresultat, ville det vært Aps dårligste valg på 94 år, skriver NRK.

– Dette er ikke en måling som vi er fornøyd med eller ønsker oss, sier hun.

– Samtidig så har Arbeiderpartiet vært i en ganske krevende situasjon de siste ukene, og jeg tror og håper at når vi nå får satt i gang med mer politikk knyttet til både arbeid, skole og helse, at det og vil ha betydning for velgernes engasjement, sa hun til NRK.

VG skrev sist uke om hvordan Tajik, ifølge sentrale kilder i Ap, formidlet flere av de første bekymringsmeldingene om daværende Ap-nestleder Trond Giske til partikontoret.

Under partiets sentralstyremøte 2. januar brøt hun ifølge kilder med partileder Jonas Gahr Støres strategi og leste høyt fra to av varslersakene som da hadde kommet inn. Tre av kvinnene som varslet, sa i etterkant til VG at de opplevde Tajiks opplesning som viktig og støttende for dem.

De som reagerte på opplesningen, fremholdt at det å referere fra varsler, satte sykmeldte Giske i en håpløs situasjon, fordi han ikke var til stede og kunne svare på det Tajik leste opp.

Søndag kunngjorde Trond Giske på Facebook at han trekker seg som nestleder. Mandag ble det klart at han også er ferdig som partiets finanspolitiske talsperson.