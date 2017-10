Terrortiltalt trønder (34) i retten: Traff etterlyst norsk IS-kriger i Syria

OSLO TINGRETT (VG) Den terrortiltalte trønderen (34) skal ha truffet den etterlyste norske IS-krigeren Kim André Ryding (27) under oppholdet i Syria – og hevder at 27-åringen kriget i turnus ved frontlinjene.

Torsdag fortsatte straffesaken mot den terrortiltalte trønderen (34) fra Verdal i Oslo tingrett.

34-åringen nekter straffskyld for alle terror-anklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham, etter oppholdet hans i Syria fra november 2014 til april 2016.

Den 34 år gamle verdalingen tok seg inn i det borgerkrigsherjede landet via en velkjent rute som en rekke andre fremmedkrigere hadde benyttet seg av før ham – via grensebyen Gaziantep på grensen mellom Tyrkia og Syria.

FORSVARER: Advokat Siri Langseth. Foto: NTB/SCANPIX

Etter noen dager ankom han hovedstaden til terrororganisasjonen Islamsk stat (IS), Raqqa.

− Byen så ut som en krigssone, og det var tydelig at det hadde vært mange kamphandlinger der. Det var ellers mye folk, sivile folk, bortsett fra enkelte som bar våpen, forklarte 34-åringen i retten.

Bombeangrep

Kort tid etter ankomst IS-hovedstaden, publiserte verdalingen to bilder på Facebook: Ett av et IS-flagg. Og ett av en soldat, ifølge ham selv.

34-åringen fortalte ingenting om årsaken til at han la ut disse bildene i sosiale medier, men fortsatte å forklare seg om et flyangrep.

− Det var som om himmelen revnet. Det kom fire bomber. Alt ristet. Jeg fikk høre at det var Assad sine fly. Det var spesielt og surrealistisk, og jeg ble litt redd, forklarte verdalingen.

Etter noen dager i Raqqa gikk turen videre innover i landet. Verdalingen ante ikke hvor han skulle, men beskriver en kjøretur på vel fire timer gjennom ørkenen.

Der traff han venneparet sitt fra Trøndelag, som bodde i et eget hus like ved der han selv nå skulle bo.

Henrettelser

Venneparet viste 34-åringen videoer av henrettelser på en datamaskin, av shia-milits i Irak.

− Jeg tenkte at alle de som var henrettet ikke kunne være skyldig i drap og voldtekter – eller krigsforbrytelser. Jeg reagerte og sa at det kunne være unge, uskyldige folk som ikke har noe med undertrykkelsen å gjøre, forklarte han.

− Det var ikke ideologien jeg sto for. Det var for ekstremt.

Kameraten fra Trøndelag skal ha bedt tiltalte om å være forsiktig og gjøre som han fikk beskjed om.

− Jeg hadde ikke noe valg, siden jeg var underlagt en kommando. Jeg måtte derfor gjennomføre kurset, forklarte 34-åringen.

Etterlyst norsk IS-kriger

Den tiltalte verdalingen forklarte videre at han også traff den norske islamisten Kim André Ryding (27). Den 27 år gamle mannen fra Moss i Østfold er etterlyst over hele verden som medlem av IS.

ETTERLYST: Her er bildet som Interpol har offentliggjort i forbindelse med etterlysningen av IS-krigeren Kim Andre Ryding (27) fra Moss i Østfold. Foto: Politiet

I tillegg traff han en annen norsk islamist fra Østfold, uten at han ville forklare seg ytterligere om innholdet i kontakten.

Ifølge 34-åringen, ønsket han å dra hjem til Norge allerede tidlig i oppholdet i Syria, men han våget ikke å fortelle det til noen av frykt for sitt eget liv.

− Jeg gjennomførte til slutt kurset, men det ble holdt på indonesisk – så jeg forsto ingenting. En mann som snakket engelsk oversatte for meg på kveldstid. Det var ikke snakk om krig og krigshandlinger, men om islamske skikker og hvordan man oppfører seg som en ekte muslim, forklarte verdalingen.

Pistol-kjøp

Den terrortiltalte 34-åringen beskrev også et innkjøp av en pistol, for å kunne beskytte seg selv siden han hadde fått høre at Assad-regimet hadde utlovet en dusør på hodet til utlendinger på 5000 dollar.

− Jeg har aldri skutt mot noen med pistolen. Jeg hadde den synlig for å avskrekke folk. Det var årsaken, forklarte han.

Kameraten fra Trøndelag var bestemt på å reise til Mosul, og den tiltalte 34-åringen hevder at han så ham for siste gang i begynnelsen av 2015 – halvannen måned etter at han selv kom til Syria.

− Jeg merket at nordmennene rundt meg ble mer og mer skeptisk siden jeg ønsket å dra hjem, så jeg holdt meg etter hvert for meg selv og forsøkte å bli kjent i området og med folk i området.

Rifle, magasiner og skudd

Pistol-kjøpet skal ikke ha vært en god handel. Våpenet var dårlig og ble ødelagt, noe som førte til at han kjøpte en russisk AK-rifle, med et ekstra magasin og skudd til drøyt 600 euro, ifølge verdalingen.

− Jeg kjøpte våpenet fordi det var solid og billig, slik at jeg kunne forsvare meg dersom jeg havnet i en farlig situasjon. Etter et par måneder bygde jeg om våpenet slik at jeg kunne legge den sammen, og påmonterte en reim slik at jeg kunne bære den på ryggen.

− Det var farlig der nede. Man kunne fort havne i farlige situasjoner.

Ifølge tiltalte, gikk kameraten fra Trøndelag og den norske IS-krigeren Kim André Ryding i samme turnus ved fronten. De to skal ha vært ute i to uker om gangen, men 34-åringen hevder at han ikke hadde kontakt med dem.

Påtalemyndigheten mener at verdalingen på et tidspunkt var på vei til en militær treningsleir, men at turen ble avbrutt siden tiltalte ble syk og innlagt på sykehus.

34-åringen forklarte seg ingenting om den aktuelle militærleiren i retten, men det er ventet at aktoratet vil stille ham flere spørsmål rundt leiren.

Dødsbudskap

Etter oppholdet på sykehuset fikk verdalingen beskjed om at kameraten fra Trøndelag var død, og han ba om bekreftelse fra den etterlyste norske IS-krigeren, Ryding.

– Han bekreftet at han var død. Det var et sjokk.

Ifølge tiltalte, var det flere som reagerte på hans ønske om å reise hjem til Norge. Han skal etter hvert ha fått bo hos den norske IS-krigeren fra Bærum, som VG inntil videre ikke har identifisert.