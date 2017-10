IS-tiltalt konvertitt (34) fra Verdal: Tok farvel med moren på vei til Syria

OSLO TINGRETT (VG) Mens den terrortiltalte konvertitten (34) fra Verdal var på vei til Syria, sendte han en melding til moren sin: «Jeg er på vei til Syria. Det er ikke sikkert at jeg kommer hjem.»

Onsdag formiddag startet den 15 dager lange straffesaker mot den terrotiltalte 34-åringen i Oslo tingrett. Han nekter straffskyld og forsøkte først å få saken utsatt, men ble avvist av dommeren.

34-åringen innledet deretter sin frie forklaring med å beskrive en vanskelig oppvekst med foreldre som gikk fra hverandre, mobbing og rus.

− Jeg var en vanlig gutt som sparket fotball, gikk på skolen og som var interessert i friluftsliv, men problemene hjemme gjorde meg sjenert, tilbaketrukket og usikker. Jeg ble mobbet av medelever i mange år, og det har satt spor: Jeg følte meg utrygg, forklarte han.

Droppet ut av skolen



Ungdomsårene bar etter hvert preg av fyll, uteblivelse fra skolegang, kontakt med politiet i forbindelse med hærverk, flere voldsepisoder mot ham – og etter hvert kontakt med et tyngre rusmiljø, ifølge tiltalte.

I perioden 2010-2011 flyttet han tilbake til Levanger hvor han etter hvert kom i kontakt med en gjeng og selv hevder at han konverterte til islam. I denne gjengen var også venneparet som dro til Syria noen måneder før ham om høsten 2014.

Introdusert for islam



I julen 2013 var han alene hjemme mens familien ferierte i Thailand.

− Da gikk jeg over til naboen hvor en som hadde konvertert til islam var. Jeg ba ham fortelle meg om sin nye religion. Jeg ønsket å høre mer og vite mer, forklarte tiltalte.

Etter hvert gikk de to hjem til 34-åringen.

− Jeg hadde merket at han hadde forandret seg. Han var blitt tynn og snakket om konspirasjonsteorier som handlet om gift på himmelen og kjemikalier i all mat et par år før, men nå hadde han lagt på seg og fått litt skjegg, forklarte den terrortiltalte 34-åringen.

Ifølge tiltalte, ga kameraten han en innføring i islam, profeten Muhammed og Koranen.

− Vi fikk bedre kontakt og diskuterte mye religion, men det var ikke snakk om ekstremisme. Vi så på videoer om paradiset og helvete. Religionen stemte med alt som jeg har følt på innsiden, så jeg begynte å akseptere religionen og syntes den var fin, forklarte han.

Den terrortiltalte 34-åringen fortalte videre at han etter hvert så mye på konspirasjonsvideoer om blant annet verdensherredømme.

− Jeg hadde ikke konvertert da, men begynt å interessere meg for religionen og om hva som skjedde rundt omkring i verden, forklarte han.

PST: Vennepar dro i forveien til Syria



Kona til kameraten – en kvinne fra Levanger – var i Egypt denne vinteren, i 2014. Hun kom imidlertid tilbake på et tidspunkt, og da samlet de klær til en moské i Trondheim som skulle sendes til Syria.

− Jeg hadde kjent henne i mange år, men da jeg først så henne første gang på lenge, så hadde hun på seg niqab. Det aksepterte jeg, og jeg tror det var siste gang jeg så henne i Norge. Jeg trodde hun dro tilbake til Egypt, og jeg trodde kameraten min fulgte etter, forklarte han.

Ifølge PST, dro venneparet til Syria om sensommeren 2014.

− Jeg isolerte meg og så mer og mer på konspirasjonsvideoer i denne perioden, og etter hvert om islam, som jeg syntes var interessant, forklarte han.

Kommuniserte med norske venner i Syria

34-åringen hevdet i retten at han fikk medfølelse for Syrias befolkning, spesielt barn og kvinner som ble utsatt for ondskap.

− Jeg begynte å utvikle et hat mot diktatoren i Syria, og jeg forsto ikke at borgerkrigen kunne fortsette uten at noen grep inn. Jeg følte et ansvar for å hjelpe og gikk og spekulerte i det. Det var også årsaken til at jeg ville dra, for å hjelpe den syriske befolkningen mot undertrykkelsen, forklarte han.

34-åringen opplyste at han da fikk kontakt med venneparet som hadde reist i forveien. De skal ha beskrevet storbyene i det borgerkrigsherjede landet som europeisk standard.

– Jeg var mot Assad-regimet



− De ville ikke si hvor de var fordi de var usikre på om de kunne stole på meg. De kunne heller ikke si noe om hva de gjorde, men de sa at lokalbefolkningen elsket dem, forklarte verdalingen, som benekter at han hadde kunnskap om ulike fraksjoner i Syria og om radikal islamisme.

− Jeg var mot Assad-regimet, men hadde et forvrengt verdensbilde av hva som faktisk skjedde, forklarte han.

Ifølge tiltalte, skulle han få en plass og bo og 300-400 dollar i lønn hver måned, samt kone.

− Det var badebasseng, og det var ikke måte på. Jeg var bestemt på å gjøre en god gjerning. Livet mitt hadde ikke vært annet enn kaos likevel, fortsatte 34-åringen.

Den tiltalte verdalingen hevder at venneparet i Syria hjalp ham med penger til flybillett i november 2014.

− Jeg fikk kalde føtter og bestemte meg istedenfor å ta grep om livet mitt.

Tiltalte dro likevel til Syria i slutten av november 2014, via grensebyen Gaziantep i Tyrkia.

− Jeg skrev en melding til mamma om at jeg var på vei til Syria og at det ikke var sikkert at jeg kom hjem igjen. Hun ble sjokkert, selvfølgelig. Jeg ba henne ikke si det til noen, siden jeg kunne bli arrestert i Tyrkia. Det kunne være farlig. Jeg kunne bli torturert, forklarte han.

– Ransaket av maskerte menn



Verdalingen beskrev en strabasiøs tur inn til Syria, uten å vite retning eller område rundt ham.

– Personene vi møtte hadde maskingevær. Vi kom etter hvert til et stort hus, med store porter og høy mur rundt. Det var på størrelse med en norsk, tre-etasjers villa. Jeg ble plassert i et rom. Der var det en del andre folk, men jeg husker ikke hvor mange, forklarte han.

Dagen etter skal de ha blitt tatt inn til et annet rom hvor to maskerte menn ventet på dem.

– Vi ble tatt inn en og en og ransaket. De slettet til og med ting på pc-en min som ikke var bra. De tok også passet, telefonen, alle pengene mine og bankkortet mitt. de stilte spørsmål om hvorfor jeg kom til Syria. Da svarte jeg at jeg kom for å hjelpe folk i Syria og at jeg ville leve med muslimer, forklarte han.

Verdalingen hevdet videre at han forsøkte å få kontakt med venneparet og at han ba de maskerte mennene om å hjelpe ham. 34-åringen skal ha pekt dem ut på telefonen sin.

– Etter fem dager fikk jeg beskjed om at jeg skulle videre. Jeg ble bekymret siden det lå våpen i bakrommet. Jeg fikk beskjed om at han skulle drepe meg, men beholdt roen og tenkte at det var en spøk. Han sa at det også var en spøk, forklarte 34-åringen.

Kort tid senere ble han fraktet videre i bil. På et tidspunkt ba sjåføren ham og de andre i kjøretøyet om å se mot en fjelltopp.

– Der hang det svarte IS-flagget og vaiet i vinden.

Han vil fortsette sin forklaring torsdag morgen.

– Nektet bekymringssamtale

Statsadvokat Kim Sundet startet sitt innledningsforedrag med å beskrive bakgrunnen for etableringen av det såkalte kalifatet i Syria og Irak, brutaliteten i terrorhandlingene som IS har stått bak og om nordmenn som har reist til det borgerkrigsherjede landet som fremmedkrigere.

STATSADVOKAT: Kim Sundet. Foto: Helge Mikalsen

Sundet tok videre for seg bakgrunnen til den terrortiltalte 34-åringen, som kommer fra Nord-Trøndelag, og som selv hevder at han ble introdusert for IS av en kamerat i årsskiftet 2013-2014.

Et vennepar av tiltalte dro til Syria om sensommeren 2014, og 34-åringen skal ha kommunisert med dem fra Norge.

Ifølge statsadvokaten, forsøkte lensmannen i Verdal å kalle inn tiltalte til en bekymringssamtale etter å ha fått opplysninger om at 34-åringen var i en radikaliseringsprosess.

− Han ville ikke delta i en slik samtale, forklarte Sundet for retten.

I begynnelsen av desember 2014 skal tiltaltes mor ha varslet politiet om at sønnen var reist mot det borgerkrigsherjede landet. Moren fortalte til politiet at sønnen selv hadde ringt henne og informert henne.

− Han dro med enveis-billett

Politiet har senere avdekket – gjennom analyse av tiltaltes banktransaksjoner – at 34-åringen først fløy fra Værnes i Trondheim til Antalya i Tyrkia – og videre med buss til grensebyen Gaziantep, en velkjent by for fremmedkrigere som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

− Han dro med enveis-billett, og tok seg inn til et IS-kontrollert område i Syria hvor han møtte IS-soldater for en sikkerhetssjekk. Etter noen dager ble han fraktet videre, uttalte statsadvokaten.

Ifølge påtalemyndigheten, var tiltalte aktiv på Facebook mens han var i Syria i begynnelsen av desember 2014. Da skal han ha endret profilbilde og lagt ut en tale av storkalifen og IS-lederen, Abu Bakr al-Baghdadi.

− Kontoen ble lukket kort tid senere, og vi mener at han har gått gjennom alle stadiene i IS’ rekrutteringsperiode: Sikkerhetssjekk, Sharia-kurs og militær trening, sa statsadvokaten.

Den terrortiltalte 34-åringen skal også ha kommunisert med familie og venner fra Syria under oppholdet, med enkelte avbrekk.

− Påstår flere fluktforsøk

Påtalemyndigheten mener mannen fra Verdal kan knyttes til to IS-grupper i Syria, deriblant en bataljon.

− Selv om han selv hevder at han ikke har vært tilknyttet bestemt grupper og isteden reist rundt til ulike steder i Syria. Han hevder også at han har vært fengslet tidlig i oppholdet, og påstår at han har gjort flere fluktforsøk, uttalte Sundet.

Etter vel halvannet år i det borgerkrigsherjede landet, ble tiltalte pågrepet i Tyrkia 30. april 2016 – angivelig etter å ha lyktes med et fluktforsøk sammen med en mann fra Latvia.

De vervet seg til IS: Stor oversikt over norske Syria-krigere

Denne mannen vil bli avhørt via videolink i løpet av straffesaken.

− Det tilhører sjeldenheten å føre et vitne fra bakken i Syria i den perioden tiltalen gjelder. Han ble domfelt til fem års ubetinget fengsel og to års forvaring for deltakelse i IS. Ankesaken starter i Latvia i november i år, opplyste Sundet, som avsluttet med en kort oppsummering.

− Vil vi søke å bevise at han før avreise hadde besluttet å bli en del av IS, at han ville sette seg under deres kommando og underlegge seg deres militærtjeneste.

FORSVARER: Siri Langseth. Foto: Helge Mikalsen

− Har vært i en misfarelse

Tiltaltes hovedforsvarer, advokat Siri Langseth, påpekte først i sitt innledningsforedrag at klienten ikke vil vedkjenne seg betegnelsen «fremmedkriger», men Syria-farer.

Den tiltalte 34-åringen har kun vært i ett politiavhør, og senere nektet å forklare seg ytterligere.

− Han har vært i Syria i halvannet år i IS-kontrollerte områder. Han har konvertert og er muslim, noe som er hans fulle rett. Det betyr ikke at hans trosvalg gjør ham skyldig etter tiltalen. Det er hans trosretning som har brakt ham til Syria, sa Langseth.

Forsvareren varslet at de vil bestride deler av innholdet i kommunikasjonen mellom tiltalte og andre som er hentet fra Facebook. Hun mener at begrepsbruken hos en trønder er ulik fra en østlending og viste til eksempelet «klar», som betyr sliten på trøndersk.

− Vi vil anføre at klienten har vært i en misfarelse, om hva han ble oppfordret til å komme til og om hva han faktisk ble en del av. Når han kom til forståelse av hva IS var og sto for, så tok han avstand og planla flukt, sa Langseth.