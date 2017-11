Fembarnsfar (38) dømt til 7,5 års fengsel for terror

En fembarnsfar fra Senja er dømt til 7,5 års fengsel i Oslo tingrett for terrorforbund og deltakelse i terrororganisasjonen IS.

– Han er skuffet over rettens vurdering, men det er en trøst for ham at han vet at dette resultatet kan bli annerledes i neste instans, sier mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til VG.

– I tidligere terrorsaker har resultatet snudd i lagmannsretten, blant annet da en trebarnsfar fra Fredrikstad ble frikjent, sier han.

Mannen ble siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS i fjor høst, nesten to år etter at han kom tilbake til Norge fra Syria sammen med sin daværende kone Ruth Johanne Johansen (34) og deres fem barn under åtte år.

Anker dommen

VG har tidligere fortalt Ruths historie om da ektemannen lurte henne og barna inn i IS-hovedstaden Raqqa.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel. Straffen ble dermed nedjustert med et år.

Til straffen kommer et varetektsfradrag på 443 dager.

– Han merker seg at retten har fastsatt en vesentlig lavere straff enn det aktor ba om, men denne forskjellen endrer overhodet ikke hans oppfatning når det gjelder spørsmålet om anke, sier Nordhus.

Etter å ha snakket med klienten i dag, vil Nordhus levere en fullstendig anke så fort som mulig, bekrefter han til VG.

Datteren ble syk

38-åringen stod i Oslo tingrett tiltalt for terrorforbund og deltakelse i IS i Syria – etter et månedslangt opphold i det borgerkrigsherjede landet om høsten 2014.

Fembarnsfaren, ekskona og deres fem barn til Syria returnerte etter kort tid fordi deres minste datter ble svært syk.

I dommen finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at 38-åringen handlet forsettlig og at han var klar over at han var del av en terrororganisasjon.