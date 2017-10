Listhaug refser egne følgere etter Facebook-hets

Negative kommentarer rant inn da Sylvi Listhaug publiserte bilder fra sitt besøk hos en syrisk familie i Finnmark. Statsråden tok til motmæle – og forsvarte en kvinnes rett til å bruke hijab.

Det var mandag denne uken at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Gamvik kommune i Finnmark for å få et bedre innblikk i integreringen der. I Mehamn ble statsråden invitert hjem til en syrisk familie på kaker.

Samme kveld publiserte Listhaug bilder fra besøket på sin Facebook-side, blant annet av seg selv sammen med moren og en av sønnene i familien som hadde invitert henne hjem. Det tok ikke lang tid før kommentarer som disse begynte å renne inn:

«Sylvi det var vel Nav som betalte for maten.Glem å integrere disse menneskene», skrev én.



«De bare lyver til de vantro,slik som de har rett til etter koranen. Det er ikke bare å fylle opp alle kommunene med folk,når det ikke er arbeid til de nordmenn som bor der», skrev en annen.

– Må sette foten ned

Mange av kommentarene omhandlet kvinnens bruk av hijab:

«Støtter deg Sylvi 9 av 10 ganger men denne gangen er den ene. det er absolutt INGEN TING ved en hijab som symboliserer vilje til integrering.»

«Stakkars undertrykt kvinne. Få av de det rælet på hue dems sånn at de ORDENTLIG kan integreres.»



«Integrert? Med hijab? Her i Norge? Går tilbake til landet deres og bygg dette opp. Da kan dere har hijab hele dagen.»

De mange negative kommentarene fikk Listhaug til å svare i kommentarfeltet, der hun blant annet ber folk behandle hverandre med folkeskikk.



– Jeg synes at dette ble et eksempel der jeg må sette ned foten og være tydelig. Jeg aksepterer ikke hets og trusler, og kommer aldri til å gjøre det. Jeg ble invitert til kaffe og kaker hjemme hos en hyggelig familie med syrisk bakgrunn. De var hyggelige og svært gjestfrie, sier Listhaug til VG.

VG har vært i kontakt med faren i familien, som ikke ønsker verken å uttale seg eller at bildet blir publisert på nytt, siden det har ført til svært mange negative kommentarer til familien.

– Jeg er veldig lei meg, sier han.

– Rett til å kle seg som hun vil



Hun understreker at hun er for å forby barnehijab, og at niqab og burka ikke har noe i det norske samfunnet å gjøre.

– Men en voksen kvinne i sitt eget hjem skal ha rett til å kle seg akkurat som hun vil. Det å mene noe annet er helt greit, og det skal vi ha takhøyde for, men når det ble mange hetsende kommentarer fikk jeg nok, sier Listhaug og legger til:



– Det er grunnleggende i Norge er at vi har ytringsfrihet og retten til å diskutere viktige og vanskelige samfunnsmessige saker. Det oppfordrer jeg folk til, men når det går over alle støvleskaft sier jeg fra. Denne moren fortjener ikke stygge kommentarer når hun ikke har gjort noe annet enn være hyggelig og gjestfri. Det er urettferdig og det er unorsk.

– Opplever du å bli kritisert av «dine egne»?

– Jeg opplever kritikk fra mange hold og det lever jeg helt fint med. Det er ikke slik at fordi om man er for en streng asyl- og innvandringspolitikk har man grumsete og rasistiske holdninger. De fleste greier å holde seg på et saklig nivå. Men når man ikke greier det og tramper over prøver jeg å si fra, svarer statsråden.

I samme kommentarfelt får statsråden også en rekke positive tilbakemeldinger fra personer som sier at de har vært kritisk til henne.

– Bra hun tar et oppgjør

Venstres Abid Raja har flere ganger gått kraftig ut mot Sylvi Listhaug og hennes uttalelser, blant annet ved å anklage henne for å fremme hverdagsrasisme.

– Det er veldig bra at Listhaug tar et oppgjør med rasisme og grums. Det er ikke bare moralsk og etisk riktig å gjøre – som integreringsminister er det faktisk også litt av jobben, sier Raja til VG og fortsetter:

– Jeg har kritisert Listhaugs uttalelser flere ganger, men jeg har ingen problemer med å gi honnør også når hun gjør noe rett. Som da hun tok oppgjør med imamen i Sarpsborg, og som nå når hun irettesetter rasistisk hets. Mer av dette, vil jeg gjerne oppfordre til.

Ordfører i Mehamn Trond Einar Olaussen (Ap) var med hjem til den syriske familien da Listhaug var på besøk. Han beskriver en fin atmosfære under kaffebesøket, der flyktningene fortalte om livet sitt – og om hvordan de hadde kommet til Finnmark for ti måneder siden.

– Det er veldig trist at en enkelt familie blir utsatt for sånn type hets. I et Norge som vi egentlig kjenner som raust og varmt er dette uverdige forhold. Det er veldig trasig og trist, sier Olaussen til VG.