Sylvi Listhaug reiser til Øst-Afrika

Innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug reiser på en syv dager lang tur til det afrikanske kontinentet.

– Vi skal reise for å se på flyktningsituasjonen i Afrika. Slik det er nå dreier store deler av flyktning- og asyldebatten seg om andre områder, og man hører knapt om noe av det som skjer med dem jeg vil kalle «de glemte flyktningene», sier Listhaug til VG.

I nær fremtid reiser innvandringsministeren på en ukes tur til flere land i Øst- og Nord-Afrika sammen med ansatte fra eget departement, samt Utenriksdepartementet.

VG skal følge Innvandrings- og integreringsministeren på turen.

Skal diskutere returpolitikk

På turen skal Listhaug møte myndigheter i landene, blant annet for å diskutere returavtaler med Norge.

– Returpolitikken er høyt prioritert i Norge, så det vil bli naturlig for oss å sørge for at mennesker som ikke har krav på opphold her kan sendes tilbake til landene de kommer fra, utdyper hun.

Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke ministeren å spesifisere hvilke land hun skal besøke når.

– Hvilke konkrete mål har du satt deg for reisen?

– Dette er møysommelig arbeid som pågår over tid, og hva vi vil oppnå konkret er det for tidlig å si. Det er viktig for oss å opprettholde god kontakt med myndighetene i de respektive landene vi samarbeider med om returavtaler:

– Hvis mennesker som har fått avslag på opphold i Norge ikke kan sendes hjem på grunn av manglende avtaler, er det med på å undergrave det norske asylsystemet. Det kan også skape en forestilling om at man kan komme hit selv om man ikke har krav på opphold, fordi man ikke kan sendes tilbake igjen. Det kan vi ikke akseptere, sier Listhaug.

– Et glemt kontinent

Innvandringsministeren understreker at hun ønsker å involvere afrikanere i den norske asyldebatten, en gruppe hun mener så langt har blitt utelatt.

– Vi skal møte myndigheter og internasjonale organisasjoner som har god kunnskap om flyktningstrømmen i Afrika. Det er et kontinent som ser ut til å være helt glemt i Norge og resten av verden, og som ingen snakker om eller bryr seg om:

– Det er millioner av mennesker på flukt på dette kontinentet, og vi må huske at det er mennesker som befinner seg bak denne statistikken, sier hun.

Under besøket skal Listhaug også lære mer om migrasjonsrutene som går gjennom Afrika, forteller hun.

Skal se på koranskolesaken

På turen vil hun også undersøke forhold som kan knyttes til norske barn som sendes til koranskoler i utlandet.

– Disse barna blir sendt ut av landet fordi familiene deres er redde for at de har blitt «for norske». Det er helt uakseptabelt, sier Listhaug.

– Da du reiste til Rinkeby under valgkampen i fjor høst vakte det sterke reaksjoner. Tror du denne turen kan skape like mye blest?

– Det er stor forskjell på å reise til Sverige og til Afrika, så jeg tror ikke det går an å sammenligne. Jeg håper vi får stort utbytte av denne turen, og jeg ser frem til å møte myndighetene der nede.

