Oslo-byråd veltet med el-bysykkel - fikk hjulet ned i trikkeskinnene

STORTORGET (VG) Oslo-byrådet er opptatt både av trikkeskinner og sykler. Men i kombinasjon kan det gå galt - slik det gjorde for finansbyråd Robert Steen (Ap) onsdag.

– Jeg ble felt av kollega Lans trikkeskinner, men inspirert av den samme byråden til å ta bysykkelen fatt, sier Robert Steen til VG etter at han er kommet seg etter sykkelvelten, som kunne endt mye verre enn den gjorde.

I lyskrysset i Grensen ved Stortorgets Gjestgiveri kom finansbyråden seilende horisiontalt langs asfalten så løse nettbrett, notisblokk, løse gjenstander og sakspapirer flagret utover.

Også sykkelhjelmen løsnet fra finansbyrådens hode - og forsvant ut i veibanen.

Etter litt hjelp og støtte fra forbipasserende, kom Robert Steen seg på beina igjen og rasket sammen mapper, Ipad og sakspapirer. Han kunne prise seg lykkelig over at det kom hverken biler, busser eller trikk i veibanen der han veltet.

– Det var nære på at jeg havnet i fronten på en motgående bil. Da måtte Raymond (Johansen) ha funnet seg en ny finansbyråd, sier Steen til VG.

Han var fortsatt preget og litt skjelven noen timer etter uhellet onsdag ettermiddag.

Satte seg fast i trikkeskinnene



– Jeg fikk rett og slett sykkelhjulet ned i trikkeskinnene, og dermed veltet jeg, forklarer Steen til VGs reporter på stedet, som med egne øyne kunne se sykkelvelten.

Osloveiene hadde tidlig på dagen vært stedvis glatte på grunn av fuktighet og nattekulde.

Men det var ikke behov for piggdekk på sykkelen, fastslår finansbyråden som nylig la frem Oslobudsjettet med en omfattende sykkelsatsing som et av hovedgrepene innen samferdsel og klimaområdet.

Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv. Målet er 60 km sykkelveier, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden.

Samtidig skal også infrastrukturen for trikken rustes opp, ifølge Robert Steen og byrådets budsjettforslag.

Like hel



– Dette gikk heldigvis bra. Jeg er like hel, smilte Steen og satte seg på elbysykkelen igjen etter et kort intervju med VG like ved ulykkesstedet.



Statistikken over sykkelulykker har gått kraftig i været de siste årene. Selv om fem prosent av indre transport i Oslo sentrum foregår på sykkel, så har byen like mange ulykker som i sykkelbyen København der 30 prosent av indre trafikk foregår på sykkelen, ifølge Aftenposten.

En ny studie, hvor det er sett spesielt på ulykker med elsykkel, viser også en økning og det blir stilt spørsmål ved hvorvidt elsykkel er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Studien er gjennomført av senter for trauma- og akuttmedisin ved Gertner-instituttet for epidemiologi og offentlig helsepolitikk i Israel og universitetet i Tel Aviv.

I studien, som er basert på data samlet inn i perioden januar 2013 til desember 2015, kommer det frem at de som skades i forbindelse med elsykkelulykker får langt større skader enn de som har vært involvert i ulykker med vanlige sykler.