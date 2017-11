Skal heve helikoptervraket med spesialkran

En spesialkran som gjør at lasten holdes i ro selv i høy sjøgang skal brukes til å heve helikoptervraket ved Svalbard.

Dette opplyser den norske flyhavarikommisjonen. Det store danske kranskipet Maersk Forza kommer først torsdag morgen til Svalbard, og vil bruke noe tid på å forberede hevingen.

Skipet er utstyrt med spesialkran som gjør at lasten ikke kastes opp og ned ved stor sjøgang, men trekker med konstant kraft – en såkalt kompenserende kran.

Russiske spesialdykkere skal gå ned og følge hevingen av helikoptervraket på Svalbard, for å sikre at deler ikke går tapt.

SPESIALKRAN: Den store og kostbare kranen på Maersk Forza gjør at lasten kan holdes i ro og heves jevnt, selv ved høy sjøgang. Foto: Maersk

– Å bruke nett rundt vraket blir vurdert, de tekniske løsningene vil bli tatt når kranbåten er her. Dykkerne er tenkt brukt når vraket nærmer seg havoverflaten og følger kan få en innvirkning, sier leder Kåre Halvorsen i Flyhavarikommisjonen til VG.

Leste du: En funnet omkommet på bunnen

Det er meldt brukbart vær de første dagene i Isfjorden, men noe mer vind – opptil frisk bris fredag og stiv kuling natt til lørdag. Fra lørdag av ser vinden ut til å holde seg på lett til laber bris.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax kan vraket bli hevet i slutten av denne uken.

Første bilde: Slik ser helikopteret ut etter styrten

STYRTET I FJORDEN: Her er helikopteret som styrtet sist torsdag i luften over Svalbard i 2013, da det var helt nytt. Foto: Alexey Reznichenko

Russisk bistand

Undersøkelsesgruppen ser nå på værforholdene da helikopteret gikk ned, hvilken tilstand helikopteret var i, og sjekker hvilken kompetanse og erfaring pilotene hadde.

En spesialist fra den russiske helikopterprodusenten vil være til stede under hevingen for å gi anbefalinger – for å sikre at vraket skades minst mulig under hevingen.

– Vi har styrket tolketjenesten, og vi samarbeidet godt med de russiske mannskapene, sier informasjonsansvarlig Terje Carlsen hos Fylkesmannen.

Et fly med 40 russere kom natt til søndag til Longyearbyen etter å ha fått diplomatisk klarering for landing av norsk UD.

De russiske dykkerne kommer fra dykkerenheten ved det russiske kriseministeriet – og vil assistere under hevingen for å sikre at ingen deler går tapt, heter det i meldingen fra den norske flyhavarikommisjonen.

Ekspert: Det er blitt farligere å fly

FORTSATT STRANDSØK: Russiske mannskap og folk fra Longyearbyen Røde Kors fortsetter leting langs kystlinjen i Isfjorden og Grønfjorden onsdag. Her fra letingen tirsdag. Foto: Sysselmannen

Prøver å sjekke vraket



Det ble søndag funnet én omkommet, og personen lå da like ved helikoptervraket på 209 meters dyp i Isfjorden.

Det blir nå undersøkt om miniubåten kan se inn i selve vraket, for å få indikasjoner på hvorvidt det ligger omkomne her, opplyser politiet på Svalbard.

– Problemet har vært at det er vanskelig å komme til og få sett inn i vraket, sier informasjonsansvarlig Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Den norske flyhavarikommisjonen arbeider sammen med sine russiske kolleger fra det russiske Interstate Aviation Committee (IAC). Sammen har de startet informasjonsinnhenting med intervjuer, opptak av radiokommunikasjon og dokumentasjon.

Etter hevingen skal vraket fraktes til norsk fastland for videre undersøkelser av norske og russiske havarieksperter.

Det russiske kriseministeriet opplyser at helikopterkroppen er så å si uskadet, fordi maskinen har landet på rotoren.

– Undersøkelser gjort med undervannsfartøyet Falcon viser at helikopterets skrog nesten ikke har skader, sier en talsmann til nyhetsbyrået Tass.

– Det brukes mye spesialutstyr i redningsarbeidet, fortsetter talsmannen.

Mi-8-maskinen fra selskapet «Konvers Avia» styrtet på vei fra Pyramiden til Barentsburg den 26. oktober. Om bord var det et mannskap på fem og tre forskere fra et russisk forskningsinstitutt for Arktis og Antarktis.

VG+: Hemmelig flyulykke på Svalbard