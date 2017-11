Fjerner «verdens største julenissepostkasse» på Svalbard

Den 9,3 meter høye julenissepostkassen i Longyearbyen blir fjernet denne uken, etter at eieren har fått tvangsmulkt på 500 kroner i døgnet i over et år.

Den enorme julenissepostkassen har blitt omtalt en rekke ganger i Svalbardposten siden den ble satt opp ved Blikkhuset i Sjøområdet ved Longyearbyen i 2013.

Mandag skrev Svalbardposten at Longyearbyen lokalstyre hadde gitt rivejobben av postkassen til LNS Spitsbergen, til en kostnad på 129.000 kroner.

Regningen skulle gå til eieren, som ikke har fjernet postkassen til tross for flere pålegg og avslag i søknad om forlenget tillatelse.

– Hun greide aldri å komplettere søknaden, så søknaden om forlenget plassering ble aldri formelt avslått. I brevet hvor vi orienterte henne om manglene ved søknaden ble hun samtidig informert om at det var lite trolig at søknaden ville bli godkjent siden tiltaket var i strid med arealformålet i gjeldende arealplan og at svalbardmiljøloven ikke åpner for å gi dispensasjon fra arealformålet, sier byggesaksjurist Sofie Grøntvedt Railo i Longyearbyen lokalstyre (LL) til VG.

Videre sier hun at eieren av julepostkassen fikk en midlertidig tillatelse til å sette den opp for noen år siden – med den hensikt at postkassen i fremtiden skulle stå utenfor et planlagt hotell i nærheten.

Den midlertidige tillatelsen ble ikke forlenget etter de to første årene, fordi søknaden ikke var komplett.

Svalbardposten har tidligere skrevet at postkasse-eieren, Po Lin Lee, først satt opp den 9,3 meter høye postkassen fordi hun ville lage verdens største julepostkasse – og med det slå fast at julenissen er norsk.

Tvangsmulkt på 500 kroner dagen



– Jeg vil spre kjærlighet fra verdens nordligste by til hele verden. Julenissen er en som gir alle håp. Mange vet nok innerst inne at han ikke finnes, men de har likevel et håp om det. Sammen utgjør disse et stort håp, på samme måte som mange små snøkorn kan bli en snømann, sa Lee til avisen i 2013.

– Bygg flere store postkasser, fortsett å spre frø av kjærlighet til alle verden rundt, skriver hun i en SMS til VG mandag kveld.

Mandag er arbeidet med å fjerne postkassen i full gang:

– Postkassen sto der bare midlertidig, og når hun i 2015 søkte om å forlenge avtalen manglet det nabovarsling. Saken kunne dermed ikke behandles, og det endte med at fristen ikke kunne forlenges, sier Grøntvedt Railo til VG.

Etter flere pålegg fra Longyearbyen lokalstyre om å iverksette tiltak har Po Lin Lee fått en tvangsmulkt på 500 kroner døgnet for ikke å ha fjernet postkassen, ifølge Svalbardposten.

– Det er vanlig at folk tar pålegg til etterretning og gjør nødvendige tiltak for å rette et ulovlig forhold, men ikke engang tvangsmulkter fikk eier til å sette i gang prosessen med å fjerne postkassen. Den ble da fattet vedtak om at vi kunne gjøre jobben for hennes regning, og Sysselmannen forkynte vedtaket for eier i sommer. Det er ganske drastisk at vi går til det skrittet. Vi vet at det har vært interessenter som ville ta over postkassen, men fikk aldri noe konkret informasjon om dette, sier byggesaksjuristen.

– Vil gi den bort



På spørsmål om hvorfor Lee ikke har fjernet postkassen tidligere svarer kvinnens advokat, Audun Gjøstein følgende til Svalbardposten:

– Hun har vel håpet i det lengste å finne en løsning for å ha den stående, eller få noen som kunne kjøpe og overta denne. Vi hadde vel håpet at hun hadde blitt håndtert på samme måte som andre aktører som har bygg i samme felt, sier Gjøstein

Mandag ettermiddag meldte Svalbardposten at Lee selv hadde hentet inn arbeidere til å fjerne postkassen, og til avisen sier Lee at hun er trist for at postkassen blir tatt ned, men at hun er glad det skjer bit for bit – i stedet for at den rives:

– Jeg skal lagre den i en container, og da har jeg tid til å se på fraktkostnader og hvor lang tid det tar før den kan sendes. Jeg ønsker at den skal få et nytt hjem, og vil gi den bort på min regning, uttalte Lee til Svalbardposten.

Til avisen sier hun at hun har åtte interessenter som vil ta over julenissepostkassen, og at hun vurderer å bygge lignende julenissepostkasser på stedene som har sagt de ønsker seg postkassen.

Ifølge Grøntvedt Railo i Longyearbyen lokalstyre har det vært flere reaksjoner på julenissepostkassen:

– Det er mange som er veldig mot den, og mange som er veldig for. Den har vakt mange reaksjoner. Intensjonen til Lee var at folk skulle etterlate seg brev til julenissen, men ifølge Posten har det også vært turister som har postet brev der. Fordi den ikke har blitt tømt så ofte har mange turister opplevd at postkortene ikke har blitt levert på flere måneder, sier hun.

