Tidligere Høyre-velgere stemte Venstre og sikret Solberg-regjering

Mobiliseringen for at Høyre-velgere skulle løfte Venstre over sperregrensen, bidro til å sikre nye år med Solberg-regjering, viser velgerundersøkelsen.

– Venstre klarte å komme seg over sperregrensen takket være en betydelig vandring av velgere fra Høyre. Det ble viktig for valgresultatet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

Valgnatten: Venstre over sperregrensen – redder regjeringen

Han baserer sine uttalelser på funn av velgernes bevegelser fra valget i 2013 sammenlignet med høstens valg.

Ifølge en tabell som viser hvilket parti Venstres velgere stemte på ved forrige stortingsvalg, så var hele 39 prosent Høyre-velgere, mens bare drøyt halvparten (53 prosent) også stemte Venstre ved forrige valg.

Venstres valgresultat på 4,4 prosent – altså så vidt over sperregrensen på fire prosent, reddet etter alt å dømme fortsatt borgerlig flertall og fortsatt borgerlig regjering. Velgerstrømmen til Venstre ble helt avgjørende for årets valg, mener valgforskeren.

I likhet med mange la han merke til at flere Høyre-lag snakket om en mobilisering for å pushe Venstre over sperregrensen i valgkampens sluttfase.

Sterk sluttspurt



Sperregrensen * Sperregrensen på 4 prosent gjelder ved stortingsvalg. * Den skal hindre små partier i å få stor innflytelse. * Et parti som kommer under sperregrensen, kan få et eller flere av 150 distriktsmandater, men deltar ikke i kampen om 19 utjevningsmandater. * Ved stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 4,4 prosent og åtte representanter. * Ved stortingsvalget i 2001 fikk Venstre for eksempel 3,9 prosent og to representanter. (Kilder: VG og Stortinget)

Venstre økte kraftig fra målinger tidligere i valgkampen til selve valgresultatet.

– Mye tyder på at en god del tradisjonelle Høyre-velgere stemte taktisk på Venstre, sier Bergh til VG.

Han synes det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet i velgerundersøkelsen er Venstres preg av å være et parti med svært illojale velgere.

Hele to-tredjedeler av dem som stemte Venstre for fire år siden, valgte andre partier i år. Flere av dem – rødgrønne partier.

Grande: Nummer-to-parti for flere



Venstre-leder Trine Skei Grande har registrert denne enorme illojaliteten flere ganger.

– Vi er nok ofte et nummer-to-parti for noen. Vi er langt unna andre partier når det gjelder å nyte godt av en nærmest nesegrus partilojalitet, sier hun til VG.

Skei Grande ser at Venstre har nytt godt av stemmer fra tidligere Høyre-velgere.

– Jeg pleier å si at vi vant valgkampen. Resultatet vårt var en dobling av målingene vi oppnådde noen uker før valget. Men det er nok riktig at mange som stemte Høyre forrige gang, stemte Venstre nå, sier Trine Skei Grande.