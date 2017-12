Slik ble Støre fredet av LO-toppene midt under krisevalget

Sentrale LO-ledere bestemte seg allerede valgnatten for at det elendige valgresultatet ikke skulle få konsekvenser for Jonas Gahr Støres lederposisjon i Ap.

VG kan i dag vise at det ble tatt lynhurtige LO – grep for å hindre at uroen i deres Arbeiderparti skulle eskalere etter det dårlige valgresultatet – og ramme partileder Støre.

Noen snakket sammen



Mens jubelen sto i taket på valgvakene til Høyre og Frp, var det krisestemning i Ap-leiren.

Men der og da, valgkvelden mandag 11. september, var det noen som handlet:

Samme kveld som valgresultatet lyste blått og borgerlig imot dem, avklarte leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen at de ville slå ring om Støre.

– Valgresultatet var triste greier. Mange sto klar til å kaste ved på bålet: Derfor var det viktig å være tydelig på at Jonas er den rette til å lede Ap, sier Eggum til VG i dag.

Brygge, vaktmester og rikdom



Dagen etter, tirsdag 12. september, ble det også klart at lederen i LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, hadde samme forståelse:

Da de møtte til møtet i Aps sentralstyre senere den tirsdagen, var de enige om å skjerme Støre fra kritikk om at han hadde hovedansvar for valgnederlaget.

Alle tre sitter i Aps sentralstyre, i kraft av å lede LOs to største forbund og LO.

Støre fikk mye kritikk under valgkampen og alt oppstyret om hans brygge, vaktmester, rikdom og private økonomi, fikk mange til å stille spørsmål ved om han står for langt unna grasrota og ikke er den rette til å lede Ap.

Derfor bidro LO-initiativet i timene etter valget til at det ikke tok full fyr rundt Støre:

For etter at fagbevegelsens mektige trio samlet seg om å frede Støre, var han i realiteten vernet da sentralstyret slikket sine sår tirsdagen etter valget.

– Det er ingen tvil om at det var viktig for å dempe debatten om Støre og hans posisjon i partiet. Hadde LO, på vegne av grasrota i partiet, vært kritisk, ville situasjonen kunne vært en helt annen, sier en sentral LO-kilde.

Gabrielsen bekrefter



LO-leder Hans-Christian Gabrielsen legger heller ikke skjul på at han agerte da nederlaget var et faktum.

– Jeg sa allerede valgkvelden at persondebatt ikke var et tema, fordi jeg hele tiden har ment at Jonas Gahr Støre er rett person til å lede Arbeiderpartiet, sier Gabrielsen til VG i dag.

STØRE-SAMLING: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet tok raskt grep da deres Ap tapte valget. Foto: Tore Kristiansen , VG

Rammen om partiets innsats åpnet for opprør: En historisk svak valgkamp endte i et historisk meget svakt valgresultat, hvor ørnen i norsk politikk buklandet godt under 30 prosent.

De viktigste årsakene

Her er noen av de viktigste årsakene til at Støre ble fredet:

• I LO var man ikke misfornøyd med politikken under Støres Ap det siste året, snarere tvert imot, de var fornøyd med Ap-sjefen. Han kjempet for viktige LO-saker: Heltidsstillinger, økt formuesskatt for de rikeste og kamp mot sosial dumping og vern av arbeidstagernes rettigheter.

• LO-toppene hadde selv sittet i sentralstyret og blitt enige om de politiske hovedlinjene de skulle gå til valg på.

• Den eneste kandidaten som kunne utfordret Støre, venstresidens fremste kandidat, Ap-nestleder Trond Giske, hadde mindre støtte enn før.

Heller ikke Fagforbundet, der Giske har stor støtte, ønsket å gå på barrikadene for å bytte partileder rett etter valget.

STØTTET: LO-leder Hans Christian Gabrielsen ga full støtte til partileder Jonas Gahr Støre valgkvelden, etter at nederlaget var et faktum. Foto: Harald Henden , VG

– Vi ønsket ikke å plassere skyld



Fagforbundets Mette Nord sier i dag til VG at hun ikke var med på å ta grep valgnatten for å frede enkeltpersoner i Arbeiderpartiet. Men hun bekrefter at de dagen etter ble enige om en felles forståelse, hvor de ikke skulle plassere skyld:

– Det ble tidlig klart at vi hadde en felles forståelse om at det var behov for en grundig evaluering av det dårlige valgresultatet og at vi ikke ønsket å plassere skyld bare timer etter valgdagen, sier hun og legger til:

– Det er landsmøtet i Arbeiderpartiet som velger sine tillitsvalgte og de valgene som har blitt gjort stiller jeg meg bak. Nå ønsker vi å diskutere politikk, og Fagforbundet har allerede invitert de tre rødgrønne partilederne til å bygge en felles plattform fram mot neste valg.

Hun gikk 27. september ut i VG og bekreftet at hun mente at Støre ikke måtte gå av; noe som bidro til å påvirke debatten da den interne maktkampen utspant seg i mediene etter valgnederlaget.

Omstridt Giske



Det sterkeste argumentet i LO-forbundene mot Giske som partileder, er at han i 2017 fremstår som en splittende kandidat.

– Det har debatten i etterkant av valget vist, sier en sentral LO – kilde.

For motstanderne av Giske er det en liten seier. Problemet deres er at de ikke greier å samle noen stor støtte bak kandidaten de har samlet seg om: Nestleder Hadia Tajik.

Hun fremstår som flink og faglig sterk. Men uten noen tung plattform å støtte seg på, som LO har vært – og fortsatt er – for Giske.

Ingen garanti

LOs fredning av Støre er imidlertid ikke noen garanti.

Det er mange i fagbevegelsen som mener Støre står for langt unna grasrota og «gutta på gølvet» og at det var en viktig årsak til at så mange blant LOs medlemmer ikke stemte på partiet i høst.

Vurderingen er at Støre får en sjanse til, i kommunevalget i 2019. Men et Ap med oppslutning på 20-tallet over tid, kan være vanskelig for partilederen å leve med.

Men lever farlig, det gjør også Giske. Hvis han som finanspolitisk talsperson ikke evner å fremstå som samlende og naturlig arvtager til Støre, har venstresiden i partiet en kompromisskandidat, som nevnes stadig oftere i fagbevegelsen.

Raymond seiler opp



VG har vært i kontakt med mange både i partiet og LO-systemet, som nevner byrådsleder Raymond Johansen i Oslo som en aktuell kandidat hvis Ap skulle trenge en ny leder.

– Det han har fått til i Oslo, er det som bør skje i Norge, sier en LO-kilde:

OPPRYKK?: Byrådsleder Raymond Johansen blir trukket frem som mulig kompromisskandidat som fremtidig leder i Ap. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Johansen leverer der andre prater: Han har fått til et godt samarbeid med partiene til venstre og de avprivatiserer, jobber for at heltidsstillinger faktisk blir regelen og leverer på bil og klima.

Trond Giske har følgende kommentar til denne saken:

– Ap har en utmerket leder i Jonas. Vi bør bruke alle krefter på politikk, ikke på persondiskusjoner, sier Giske.