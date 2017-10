Olemic Thommessen (H) vant valgthrilleren på Stortinget

I 2013 ble Olemic Thommessen valgt til stortingspresident med 164 av 166 stemmer. I år var situasjonen mildt sagt en annen.

I 2013 stemte kun to personer blankt og resten av Stortinget stilte seg bak Høyres Olemic Thommessen som stortingspresident. Men de siste fire årene har det stormet rundt Thommessen, ikke minst for byggesaken på Stortinget og budsjettoverskridelsene på over 700 millioner kroner.

Stortingspresidenten er rangert som nummer to i landet etter kong Harald, foran både statsministeren og høyesterettsjustitiarius.

Det er vanlig at stortingspresidenten blir valgt av et stort flertall, men Ap, Sp og SV nektet å støtte Thommessen denne gangen. Ap lanserte til og med Eva Kristin Hansen som motkandidat.



Under den nervepirrende avstemningen i Stortinget lørdag, fikk Olemic Thommessen imidlertid det knappeste flertall med 86 stemmer. Tre personer stemte blankt og Aps Eva Kristin Hansen tape:

MOTKANDIDAT: Aps Eva Kristin Hansen utfordret lørdag Olemic Thommessen til presidentstolen. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Høyre, Frp, Venstre og KrF hadde mobilisert alt de hadde for å få alle kandidatene til å stille og få Thommessen gjenvalgt.

Men det er hemmelig valg. To representanter som skulle stemt på Thommessen, stemte blankt, det gjorde også en av dem som skulle stemt på Ap-kandidaten.

Venstre sa i sommer at Thommessen umulig kunne bli gjenvalgt som president - etter kritikkstormen fra både Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men lørdag stemte de for ham likevel.

– Maktarroganse



Før valget gikk ledere fra Ap, Sp og SV opp på talerstolen etter tur, en meter fra der Olemic Thommessen sto, og ba sine stortingsrepresentanter stemme imot ham.

Først ut var Jonas Gahr Støre:

IMOT: Jonas Gahr Støre (Ap) understreket at de vanligvis stiller seg bak den kandidaten som det er flertall for, men at de ikke ville støtte Olemic Thommessen (H). Til høyre, Olemic Thommessen. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Ikke på flere tiår har vi vært en lignende situasjon, sa Marit Arnstad (Sp) før avstemningen og understreket at dette er en ekstraordinær situasjon.



– Det er en dårlig start for det nye Stortinget, president, og det vitner om en maktarroganse i Høyre, sa SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er trist å stå i denne situasjonen, president, men det er de borgerlige partiene som har skapt denne situasjonen, sa Lysbakken.



– Dette er uvanlig, understreket Ap-leder Jonas Gahr Støre, og påpekte at Ap vanligvis tiller seg bak den kandidaten det er flertall for.



Eva Kristin Hansen ble valgt som Stortingets visepresident.



