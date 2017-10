Maktkamp om ledelsen i Stortinget. Ap: – En ekstraordinær situasjon

Ap, Sp og SV vil gjerne velte Høyres Olemic Thommessen av presidentstolen på Stortinget. Klokken 13 er det duket for en thriller-votering.

Bare fire stemmer avgjør hvem som går av med seieren om bli stortingspresident, posisjonen som er rangert som nummer to i landet etter kong Harald, foran både statsministeren og høyesterettsjustitiarius.

Og fredag kom Arbeiderpartiet med en overraskende beskjed til kollegene på Stortinget: Ap lanserer motkandidat mot Høyres Olemic Thommessen.

Thommessen er egentlig sikret flertall, da både Venstre og KrF har varslet at de stiller seg bak ham. Men bare fire stemmer avgjør og det er hemmelig avstemning.



Så selv om de tapte sist valg de gikk opp mot de borgerlige på, har Ap fremmet en motkandidat.



– Det er høyst uvanlig, og det er ikke noe vi skal lage presedens for at vi gjør. Jeg har stemt for presidenter fra andre partier mange ganger, jeg har til og med stemt på Carl I. Hagen som visepresident, sier Aps kandidat Eva Kristin Hansen (44) til VG.



Må stjele stemmer fra de borgerlige



– Vi bruker å samle oss om kandidater, men nå er det flere at partiene på Stortinget som mener at Høyre har valgt feil person, sier hun.

MOTKANDIDAT: Eva Kristin Hansen har vært borte fra Stortinget i rundt et og et halvt år på grunn av komplikasjoner med en skulderoperasjon. Hun skal inn i presidentskapet og Ap har prøvd henne som kandidat mot Olemic Thommessen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

At Høyre valgte å renominere Thommessen som president, er kontroversielt. Thommessen har fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter at byggeprosjektet på Stortinget fikk en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner.

Eva Kristin Hansen har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 2005 og regnes som en nær alliert av Ap-nestleder Trond Giske. Borgerlige kilder VG snakket med på fredag, oppfatter imidlertid ikke Eva Kristin Hansen som en sterk nok kandidat til å utfordre Thommessen. Flere tror derimot at Aps lansering av Hansen fører til at høyresiden samler seg bak Olemic.

For skal Ap vinne, må de hente stemmer fra borgerlig side.

- En ekstraordinær situasjon



Voteringen blir en thriller i Stortinget: Den borgerlige siden har 88 mandater mot de rødgrønne som har 81. Det er skriftlig valg, noe som gjør at ingen vet hva hver enkelt representant stemmer.

Det betyr at dersom fire personer i Høyre, Frp, Venstre eller KrF velger ikke å stemme på Thommessen, enten ved å stemme på Aps kandidat eller stemme blankt, så blir Hansen president.

– Alt kan skje siden det er skriftlig votering. Flertallet ligger i utgangspunktet for Olemic i salen, sier Hansen.

Da Olemic Thommessen tidligere i uken ble lansert som Høyres kandidat, sa han at han har dratt viktige erfaringer av budsjettsprekken i byggesaken. VG spurte om han ville være nervøs frem til voteringen – eller om han følte seg trygg på seier.

– Jeg tar ingenting for gitt, det skal man ikke gjøre, for valget er på lørdag, svarte Thommessen.

Aps hovedkritikk mot Høyre er at de ikke klarte å velge «en samlende kandidat», da det er vanlig at stortingspresidenten velges med stort flertall. Men om Ap først får sin kandidat valgt, vil heller ikke de ha samlet alle.



– Om jeg blir valgt, er det ikke et samlet storting som stiller seg bak. Det er en ekstraordinær situasjon. Det er uheldig i seg selv, sier Hansen.