Stoltenberg om Berget: Vil være lei meg resten av livet for at vi hadde så lite kontakt

Tidligere Ap-statsråd Grete Berget (63) døde torsdag morgen i sitt eget hjem. Jens Stoltenberg sier han vil være lei seg resten av livet – fordi det etterhvert hadde så liten kontakt.

– Vår kjære Grete sovnet stille inn i hjemmet klokken 9.00 i morges, med flokken sin rundt seg. Elsket og savnet, står det i meldingen familien sendte ut på Facebook torsdag.

Grete Berget fikk diagnosen brystkreft i 2000. Etter behandling var hun kreftfri i tolv år, før hun i 2012 ble rammet av brystkreft igjen.

– Det har vært kjent at Grete har hatt kreft. I sommer ble det bestemt at cellegiftbehandlingen skulle opphøre; det var ikke flere behandlingsalternativer. Det førte til en dramatisk endring av hennes sykdomsbilde de siste månedene og spesielt de siste ukene. Familien bruker nå tid til å ta hånd om hverandre, sier Grete Bergets mann, Per Ritzler til VG.

I et intervju i Dagbladet i januar i år, snakket Grete Berget om kreftsykdommen.

– Jeg har sagt til døtrene mine at når jeg dør så er det fordi jeg er så sliten, sa hun i intervjuet.

Jens Stoltenberg: – En enestående politisk håndverker

Nåværende generalsekretær i NATO og tidligere statsminister Jens Stoltenberg sier at han kommer til å savne Grete veldig:

– Grete var et menneske jeg ble kjent med for lenge siden, på 1980-tallet da vi begge var unge. Hun var min nestleder i AUF i mange år og vi jobbet sammen i politikken, og slåss mange kamper sammen i regjering på 90-tallet, sier Stoltenberg.

Han omtaler Berget som et varmt og godt menneske, og som en enestående politisk håndverker:

– Hun ikke bare viste vei, men hun brøytet vei. Det er Grete Berget som den statsråden som sørget for at vi fikk gjennom lover som partnerskapsloven for homofile, og de første ukene med pappapermisjon. Da hun fikk det på plass var det veldig omstridte reformer. Det er ting som har forandret livet til nordmenn i mange generasjoner, og som har gjort Norge til et bedre land. Det skal vi alle være veldig takknemlig for at Grete gjorde, sier Stoltenberg.

– For lite kontakt



– Har du hatt kontakt med henne den siste tiden?

– Nei, jeg har hatt alt for lite kontakt med henne. Jeg har hatt noe kontakt, men alt for lite. Jeg tenker alltid at jeg burde hatt mer kontakt med henne, og kommer til å være lei meg for det resten av livet, at jeg hadde for lite kontakt med henne. Vi traff hverandre noen ganger på ulike arrangementer, og avtalte alltid at vi skulle treffes mer, men fikk for lite anledning til det, sa Stoltenberg til VG.

– Hva er det sterkeste personlige minnet?

– Det beste personlige minnet er knyttet til Utøya, sommerleirene der, sitte nede ved stranda og synge: Å være ungdom sammen med Grete. Det best politiske minnet er hvordan hun stod opp for de homofile, partnerskapsloven og pappapermisjon. Stoltenberg sier hun var en foregangskvinne.

– Grete var en foregangskvinne på flere måter. Ikke bare innførte hun pappapermisjon; hun var den første statsråden som tokforeldrepermisjon. Mange mente det var uakseptabelt for en statsråd å gjøre. Nå er det helt vanlig, sier Stoltenberg.

Han sier hun bidro til å endre ham.

– Ja, hun endret meg; hun var en sterk kvinne. Da jeg var leder i AUF var hun nestleder. Hvis jeg ikke var opptatt av kvinners rettigheter, kritiserte hun meg for ikke å være opptatt av likestilling.

Støre: – Grete var en pioner

Ap-leder Jonas Gahr Støre omtaler Grete Berget som en pioner i familiepolitikken.

– Det er med stor sorg vi i dag mottok budskapet om at tidligere statsråd Grete Berget er gått bort. Grete viet mange av sine yrkesaktive år til innsats for Arbeiderpartiet. Hun ble en pioner som Arbeiderpartiets barne- og familieminister på 1990-tallet da hun sammen med Gro Harlem Brundtland bar frem viktige familiepolitiske reformer, med utvidet permisjon for både mor og far. Hennes innsats har betydd svært mye for nye generasjoner av foreldre og barn.

Støre sier at Grete Berget hadde sine meningers mot.

– Hun var en aktiv generalsekretær i Europabevegelsen og alltid en tydelig forkjemper for likestilling. Grete levde med sin kreftsykdom i mange år, og var alltid til stede med meninger og sitt brede samfunnsengasjement, liketil det siste. I dag sender vi våre varme tanker til Per og jentene og resten av familien.

BERØMMER BERGET: Nestleder Trond Giske i Ap sier Berget vil bli husket som pappapermisjonens mor. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Også nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet berømmer Grete Berget for den innsatsen hun gjorde for likestilling som Ap-politiker og statsråd.

Giske: – Pappapermisjonens mor

– Hun vil bli husket som pappapermisjonens mor. Hun var en av de store politikerne i kampen for likestilling og en moderne familiepolitikk. Hun var vel også den første som var gravid- og fødte barn mens hun var i regjering, sier en trist Trond Giske til VG.

Giske satt som AUF-leder da Berget var i regjering. Ap-nestlederen var allerede da – på begynnelsen av 90-tallet full av beundring for jobben Berget var i gang med.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal satt i regjering med Grete Berget.

– Meldingen om Gretes død var et grusomt sjokk for meg, sier en beveget Godal til VG.

Han var også en venn av Grete på det private plan, og var senest sammen med henne på hytta hennes på Gålå i sommer.

GOD VENN: Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal minnes Grete Berget og sier hun var et helstøpt menneske. Her med Berget og Åse Kleveland i 2009. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

Godal: – Et helstøpt menneske

– Da var hun spill levende og ved godt mot. Hun fortalte riktig nok at sykdommen gikk i bølger, sier Godal til VG. Han beskriver Grete Berget som et helstøpt menneske som kom tidlig inn i arbeiderbevegelsen.

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen satt også sammen med Grete Berget i regjeringen i flere år. Han er lei seg for den triste meldingen som VG overbringer.

– Dette var veldig trist. Hun var en tapper dame som slet med denne sykdommen lenge. Likevel ga hun stadig uttrykk for en tro på at det ville gå bra, og det er en viktig egenskap, sier Berntsen til VG.

Han mener Berget var en viktig politiker i likestillingsdebatten.

– Hun skal ha stor kred for mange av de nye tiltakene som etter hvert har fremmet likestillingen her i landet. Resultatene av dette har kommet etter hvert, sier Thorbjørn Berntsen.

Berntsen: – Hadde høy stjerne hos Gro

Han husker en barne- og likestillingsminister og et regjeringsmedlem som kollegiet satte stor pris på, og spesielt hos statsminister Gro Harlem Brundtland hadde Grete Berget en høy stjerne, husker Berntsen.

På Grete Bergets Facebook-side strømmer kondolansene inn. Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, skriver:

– Min medfølelse til dere alle. Grete var et godt og lyst menneske som jeg er så takknemlig for at jeg fikk kjenne.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun har fulgt hennes kreftkamp.

– Dette er veldig triste nyheter! Jeg har fulgt kampen og livskraften hennes fra sidelinjen, og den har vært imponerende! Alt godt til alle dere som står henne nær.

I REGJERING: Gro Harlem Brundtland og den avtroppende regjeringen foran Slottet i oktober 1996. Grete Berget står som nummer to fra venstre. Foto: Gunnar Lier , NTB scanpix

– Utholdende og sterk

Tidligere kunnskapsminister Tora Aasland (SV) skriver at «Grete var utholdende, tydelig og sterk. Fred over hennes minne».

Tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik skriver:

– Grete skapte likestillingshistorie og vi er så takknemlige for å ha lært så mye av henne.

Partikollega Astri-Aas-Hansen trekker henne frem som et forbilde.

– Jeg er så takknemlig for Gretes arbeid for barn og likestilling. Hun har gjort det finere og lettere å være en aktiv familie, og vil alltid være et forbilde for meg, skriver hun.

Grete Berget var på mange måten fedrekvotens mor. Som barne- og familieminister fremmet hun lovforslaget om egen fedrekvote ved fødselspermisjon, og hun var den første kvinnelige statsråden som kombinerte ministerjobben med graviditet.

– Det er en utfordring, men jeg var overbevist om at det skulle gå, sa Berget til VG i januar 2007.

Var statsråd i fem år

Grete Berget var informasjonssjef ved Statsministerens kontor i 1988, og personlig rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1989.

Hun var barne- og familieminister fra 1991 til 1996, og informasjonssjef i Arbeiderpartiet fra 1998 til 2001.

Hun ble i 2002 rådgiver i Europabevegelsen og var fra 2003 til 2009 organisasjonens generalsekretær.

Grete Berget etterlater seg mann og to voksne døtre.