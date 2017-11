Stiller krav til institusjoner etter #metoo-avsløringer

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil signalisere til kulturinstitusjoner at man tar seksuell trakassering på det største alvor, men vil ikke true med stopp i tildelinger.

På bakgrunn av #metoo-kampanjen som kom i kjølvannet av Harvey Weinstein-avsløringene skal kulturdepartementet ta grep for å signalisere nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Det dreier seg om statlige kulturinstitusjoner som får penger fra det offentlige.

– Kulturlivet i Norge mottar store summer fra fellesskapet. Når de får av fellesskapets midler, kan man også stille krav og forvente at ting som går på trakassering, overgrep og slibrige kommentarer blir tatt på det høyeste alvor, sier Helleland til VG.

Hun sier kulturdepartementet kommer til å følge opp etter at det har kommet frem at flere i kulturbransjen har blitt utsatt for slike hendelser i større grad.

– Det er mange unge gutter og jenter i denne bransjen som skal jobbe seg oppover som må forholde seg til tøffe krav for å komme seg videre. I tildelingsbrevet skal vi være tydelige på at man forutsetter med største selvfølgelighet at dette er noe som tas på alvor, at man har gode rutiner på rapportering, og ikke minst forebygging.

– Kan tilskudd stoppes dersom saker innrapporteres?

– Dette er et arbeidsgiveransvar, og ikke saker som rapporteres til meg. Dette skal håndteres på arbeidsplassen. Vi stiller kravene til arbeidsgiveren, som får penger av oss. Det er signalet fra oss som er viktig her. Vi har ikke noe ønske om å true med det ene eller det andre, men det skal være en praksis med lav terskel for å si i fra.

I FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN: Freddy André Øvstegård (SV). Foto: Privat

SVs Freddy André Øvstegård, medlem av Familie- og kulturkomiteen sier det er fint at departementet vil skrive dette inn i et tildelingsbrev, men mener tiltaket er alt for svakt.

– #Metoo-kampanjen har vist at dette er et stort samfunnsproblem som er ekstra overrepresentert i kulturbransjen, sier Øvstegård, som mener problemene handler om fordeling av makt.

– De er prosjektansatte, frilansere, midlertidig ansatte det handler om. De blir ekstra sårbare når de med mer makt begår overtramp. Så for å faktisk løse dette problemet er man nødt til å styrke rettighetene til kulturarbeiderne med bedre ansettelsesvilkår, lønn mellom oppdrag, osv.

Øvstegård mener man må se på hva som skiller kulturbransjen fra andre bransjer, siden problemet er overrepresentert her.

– Hvis man blir utsatt for noe når man er midlertidig eller frilanser er det vanskeligere å si i fra hvis man ønsker å få nye oppdrag. Det dreier seg om en maktulikhet.

Han varsler at SV vil foreslå en tilskuddsordning på 10 millioner som kulturbransjene kan søke på for å sette i gang likestillingsprosjekter.