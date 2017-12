Stearinfabrikk i full fyr i Eidskog

En stor stearinfabrikk sto i full fyr i Eidskog i Hedmark. Ingen personer var inne i bygget, og det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet.

Politiet fikk først melding om at det var snakk om et næringsbygg på Kongsvinger, men det viste seg at det var Matrand Lys i Eidskog som brenner, skriver Glomdalen.

– Vi fikk melding for få minutter siden om at det fremdeles brenner i butikkdelen av lokalet. Denne delen er totalskadet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i politiet Innlandet til VG rundt klokken 20 søndag kveld.

Rundt klokken 22.30 søndag kveld opplyser politiet til NTB at både butikken og det tilhørende lageret er brent ned.

Alle nødetater er på stedet. Ifølge politiet vil brannvesenet klare å redde produksjonsdelen av lokalet.

Politiet vet ikke hva som startet brannen.

– Brannvesenet har nå kontroll, og på dette tidspunktet er det ingen fare for spredning, opplyser operasjonslederen.