Vil skjerpe avgiften for «lure-hybridene»

Nå kan flere ladbare luksus-hybrider bli dyrere. Volvo XC90 med 407 hestekrefter er en av dem.

Dette skal skje i to trinn. Fra 1. januar vil de blå-blå redusere fradraget for grunnlaget for vektavgiftsberegningen med tre prosent, fra 26 til 23.



Selv disse små prosentene kan få store utslag for de tunge bilene.

Volvo Norge opplyser til VG at deres ladbare hybrider av V90, XC90, XC60, V60 og S90 vil øke i avgift med 12.500 kroner til 17.158 kroner, for den tyngste, XC90.



Volvos 2,2 tonn tunge ladbare hybrid XC90, med 407 hk, akselerasjon fra 0-100 km/t på 5,9 sekunder og en elektrisk rekkevidde på 40 kilometer, har ved to runder gått kraftig ned i avgift.



Nå kan det være brått slutt på avgiftskutt.



Både bilbransje og miljøorganisasjoner har tatt til orde for å stramme litt til, for bilene som knapt kommer ut av garasjen før de er tomme for strøm.



Hittil i år har er det registrert 20.358 ladbare hybrider, en andel av totalsalget på 17 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

STÅR STILLE: Ladehybriden BMW 3-serie 330e iPerformance vil har i dag null avgift, og vil heller ikke fra årsskiftet få avgiftsøkning. Men siden den «bare» har 40 kilometer oppgitt elektrisk rekkevidde, vil den kunne få rekkeviddeavgift fra 1. juli. Foto: Hanne Hattrem , VG

Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i dagens Statsbudsjett. Her kan du se effekten av alle endringene, som blant annet vil gi tunge elbiler, hynbridene fra Lexus og Toyota og en rekke ladehybrider, en kraftig avgiftsøkning.

Vil stige mer fra 1. juli

Fra 1. juli er planen at ladbare hybrider må ha en registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. Biler med kortere rekkevidde enn 50 km vil få en andel av det maksimale fradraget.

Eksempler på avgiftshopp ** Toyotas hybrid-SUV RAV4 får om lag 22.000 mer i avgift, avhengig av versjon. ** Lexus RX hybrid-SUV får om lag 29.000 mer i avgift. ** Mercedes C-klasse plugin-hybrid får 21.479 mer i avgift. ** Toyota Prius V (Plus) øker snaue 17.000 i avgifter. (Kilde: BilNorge.no)

Andelen beregnes som forholdet mellom bilens registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag (50 km).



Dette vil gi prisen for ladehybridene med kort rekkevidde, for manges vedkommende, et enda større dytt opp.

– Rekkevidde blir et problem for alle under 50 km. Et eksempel er at Volvo XC90 T8, slik som den er i dag, vil øke med 42.000 kroner fra dagens pris til 1. juli, mens ladbare Volvo XC60 T8 vil øke med 27.000, sier forlagsredaktør i Bilforlaget, Per Morten Merg.



Informasjonssjef Rune Gutteberg i Volvo Norge sier det er for tidlig å si hva prisendringene blir 1. juli, fordi det kan komme modellendringer.

«Sjokk» for Toyota og Lexus

Regjeringen foreslår også å fjerne vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler. Dette er hybrider som ikke kan lades fra veggen, men som tilbakefører litt strøm i batteriet, i hovedsak bremsing, som blir brukt til å assistere forbrenningsmotoren.

Dersom de ikke-ladbare hybridbilene ilegges engangsavgift basert på utslipp og vekt på linje med andre som benytter tradisjonelt drivstoff, vil spesielt Toyota og Lexus komme dårlig ut.



– Toyota er taperne. Nitti prosent av salget deres er hybrider. På en Toyota RAV4 betyr det en avgiftsøkning på 22.000 kroner, sier Per Morten Merg.



Mange Lexus-modeller vil øke med fra cirka 25.000 til nærmere 40.000 kroner i avgift, dersom statsbudsjettforslaget blir vedtatt.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge reagerer.

– Regjeringen begår et stort feilgrep når de fratar høyteknologiske hybridbiler, som kjører elektrisk halvparten av tiden uten behov for ladekabel, vektfradraget for miljøteknologi. Samtidig fortsetter regjeringen å gi ladbare hybrider, som ofte har kort el-rekkevidde og er helt avhengige av at eierne lader dem for at de skal kjøre elektrisk, et uforholdsmessig høyt vektfradrag. Vektfradraget for disse bilene overgår langt vekten av el-komponentene i bilene.