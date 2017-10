Venter på nye familie-elbiler - tusener kan rammes av avgiftsbombe

Flere tusen nordmenn har satt seg på venteliste for å kjøpe familie-elbiler og el-SUV med lang rekkevidde og god plass. Regjeringens nye «Tesla-avgift» kan også ramme nye modeller fra Audi og Jaguar.

– Vi har over 2700 på venteliste for den nye Audi e-tron. Vi har ennå ikke sagt noe om bilens pris, men har ikke tro på at den nye engangsavgiften fra regjeringen vil føre til at folk trekker seg fra listen, sier kommunikasjonssjef Øyvind Rognlien Skovli i Audi til VG.

Han er en av mange i bilbransjen som reagerer på at fritaket i engangsavgiften på elbiler foreslås fjernet.

Hyundai rapporterer om over 6000 på venteliste for sin nye el-suv. Og ifølge Jaguar-sjef John Helmersen har 1000 nordmenn betalt 10.000 kroner hver for å stå på venteliste for den helelektriske Jaguar I-pace.

– Den blir nok noe over 2000 kilo, bekrefter Helmersen.

– Avgiftsbombe

Leder Christina Bu i Elbilforeningen kaller engangsavgiften på nye elbiler over to tonn for en real avgiftsbombe.

KONSEPTBIL: Audis kommende modell, e-tron quattros har allerede vist frem denne konseptbilen av sin famile-elbil. Foto: , Audi

– Regjeringen vet veldig godt at mange av bilprodusentene tar dette steget for å utvikle elbilene med mer plass og økt rekkevidde mye på grunn av utvikllingen i Norge. Med den nye engangsavgiften blir det tyngre å få familier til å kjøpe elbil. Og det blir tyngre å nå Stortingets mål om kun salg av nullutslippsbiler i 2025, sier Bu til VG.

Hun mener argumentet om at også tunge elbiler må avgiftsbelegges på grunn av svevestøv-produksjon og særbehandling - ikke veier tungt nok.

– Regjeringen gambler med et av våre viktigste klima-bidrag internasjonalt med denne avgiften på fremtidens biler, sier Bu. Hun minner om at det er de tunge batteriene som ofte påvirker elbilenes vekt.

Også regjerings-støttespiller og Tesla-eier Abid Raja (V) er kritisk til det nye forslaget til engangsavgift på elbiler med en viss tyngde. Han og familien har hatt elbil i form av en Tesla i fire år.

Venstre: Behold elbilfordelene



– Vi har klart oss med en bil i norsk vinter og vær - på vinterfjellet, og har vært i ti land med familien på europabiltur ifjor. Dette er den eneste bilen på markedet idag som leverer godt nok til norske familier - derfor bør fordelene for den også beholdes i noen år til. Vi må ha forutsigbar politikk på bilfeltet, ikke noe som endres år for år, sier Abid Raja til VG.

MOT ELBILAVGIFT: Venstre-toppene Terje Breivik (til venstre) og Abid Raja er allerede på kollisjonskurs med regjeringen om den nye elbilavgiften. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Hans eget parti Venstre, er høyaktuelt som nytt regjeringsparti. Dersom Rajas syn på avgiften er representantiv for partiets holdning, kan «Teslaavgiften» fort bli forhandlingstema i budsjettforhandlingene.

– Regjeringen bryter avtalen fra 2015 om å ikke øke avgiftene for nullutslippsbiler, konsateter finanstalsmann Terje Breivik i Venstre.

Ifølge forslaget vil det være elbiler med vekt over to tonn, som vil få engangsavgift.

Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, viser utregninger.



Jensen vil diskutere

Både Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi og finansminister Siv Jensen peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien».

– Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp. Det blir litt utfordrende på sikt, sier Limi, ifølge NTB.

– Økt engangsavgift for de tyngste elbilene må ses i sammenheng med reduksjon av andre avgifter for elbilene. Det er ikke til å komme bort fra at de tyngste bilene øver mest slitasje med svevestøv på veiene våre. Men vi kan finne frem til gode løsninger, sa Jensen i ordskiftet etter fremleggelsen av statsbudsjettet torsdag.

Enorm vekst



Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer enn seksdoblet under Solberg-regjeringen. Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff. Regjeringen foreslår også at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018. Samtidig økes satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 prosent i budsjettforslaget.

Også Volkswagen reagerer på den nye engangsavgiften for familie-elbiler med en vis tyngde - selv om deres nye el-modeller ikke kommer før i 2020.

– Innføring av engangsavgift på elbiler fører til stor usikkerhet for kundene og fabrikkene. Suksesskriteriet frem til nå i både møte med kunder og fabrikker har vært forutsigbarheten. Den er nå brutt, fastslår kommunikasjonssjef Anita Svanes i Volkswagen.