Vedum refser Jensen for snuoperasjon på eiendomsskatt

Frp fikk ikke støtte for å forby eiendomsskatt i valgkampen, men har nå fått regjeringspartner Høyre med på å bremse kommunenes eiendomsskatt-iver. Kutt for boligeiere blir det imidlertid ikke.

– Hun lovet kutt i eiendomsskatten i valgkampen, men foreslår nå det motsatte i sitt statsbudsjett, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget torsdag morgen.

Han beskylder nå finansminister og Frp-leder Siv Jensen for å snakke mot bedre vitende i valgkampen.

– Det er nesten utrolig at hun gikk i valgkampen og lovet kamp mot eiendomsskatt, når hun visste at det motsatte sto i hennes eget statsbudsjett, sa Sp-lederen.

Kommunene som fra nå innfører eiendomsskatt, får ifølge regjeringens forslag ikke lov å øke satsene med mer enn én promille i året. Forslaget vil ikke svekke inntektene til kommunene som allerede krever inn eiendomsskatt, presiserer regjeringen i statsbudsjettet.

Foreslår det motsatte



– Vi foreslår å halvere grensen for maksimal sats på eiendomsskatt fra to til én promille for det året skatten innføres. Og at den heretter bare kan økes med inntil en promille i året, ikke to, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget torsdag formiddag.

Det vil ikke redusere skatten for de som allerede må betale den, men det bremser hvor raskt kommuene kan øke eiendomsskatten etter at den ble innført.

Fjerner skatt for bedriftene



Samtidig foreslår regeringen at eiendomsskatten på maskiner og tilbehør. Det kan gi kommeunene et inntektstap på 1,7 milliarder kroner ifølge kommunene selv, som blir en tilsvarende stor skattelette for næringslivet. Regjeringen vil at endringen skal innføres over fire år.

Regjeringen mener at Mongstad-anlegget vil få store skattelettelser gjennom dette forslaget, som også vil komme store bedrifter som Hydro på Karmøy, Alcoa i Farsund og Inos Rafnes store lettelser.