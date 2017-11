Langtransportsjåfører kan tape over 30.000 i året med ny diettskatt

FROGNER (VG) Roar Hansen sover i bilen fire netter i uken. Han kan tape cirka 32.000 kroner i året i diettpenger, dersom langtransportsjåførene får diett-kutt.

– Oi! Det er mye matpenger. Allerede i dag er det slik at diettpengene ikke alltid strekker til. Det hender jeg jeg må spise litt av lønna, sier Hansen.

Den nye diettskatten slår ned som en liten bombe i det hjemmekoselige og lune førerhuset til langtransportsjåfør Roar Hansen fra Kjeller ved Lillestrøm. Han er i ferd med å avvikle en liten rast på en bensinstasjonen på Frogner i Sørum. I armlengdes avstand har han seng, kjøleskap og mikroovn. Hansen er i farta fem av ukens dager, og får diett for 4,5 dager i uken.

Yrkestrafikkforbundet, som Hansen er medlem i, har regnet ut at han med den nye diettskatten vil tape cirka 32.000 koner i penger til mat, i året.

– Jeg spiser enkelte måltider i bilen, men jeg må jo ha noe skikkelig mat også. Da blir det veikroer og kafeer. Jeg betaler vel drøye 200 kroner for et godt måltid, anslår han.

Over nyttår må mange yrkessjåfører stramme livreimen.

– Det er slik vi leser budsjettforliket. Da får alle diettpenger en skattepliktig del på 150 kroner. Sjåførene har i henhold til en særavtale 315 kroner i diettsats per døgn. Men dietten også er regulert i en overenskomst for godstransport, som sier at diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Dette innebærer at de ikke får utbetalt de 150 skattepliktige kronene i det hele tatt. Da reduseres døgndietten til 165 kroner, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

For en langtransportsjåfør med 200 dager i bilen, noe som ikke er uvanlig ifølge forbundet, vil dette utgjøre et økonomisk tap på 30.000 kroner i året.

– Minst 10.000 yrkessjåfører rammes, ifølge Klungnes.

500.000 får diettskatt



Så mange som 500.000 nordmenn i forskjellige bransjer vil bli rammet av den nye diettskatten, ifølge Finansdepartementet. Det skriver FriFagebevegelse. Diettskatten ble bestemt i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti,

– Finansdepartementets skattelovavdeling har bekreftet at 150 kroner av dietten fra nyttår skal anses som trekkpliktige. Det betyr at 150 kroner av alle typer dietter skattlegges, det være seg dagsreiser, døgnreiser, i inn- og utland, også når man bor andre steder enn på hotell, sier økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester. Det var han som finleste budsjettforliket og fikk bekreftet diettskatten.

Øren tolker avtalen for langtransportsjåførene på samme måte som Yrkestrafikkforbundet.

MAT I FART: Langtransportsjåfører Roar Hansen har litt mat i bilen, men stopper ofte for å spise «ordentlig» mat. Foto: Hanne Hattrem , VG

– 315 kroner er den skattefrie satsen bestemt av skattedirektoratet, for all overnatting på hybel, brakke, pensjonat, og ja, for eksempel i førerhuset i en lastebil. Hvis avtaletekstener er slik at den skattefrie delen av dietten skal utbetales, tolker jeg det slik at de får 165 kroner dagen, sier Øren.

Han peker på at det trolig også er en del andre arbeidstagere i Norge som vil være litt i samme bil som langtransportsjåførene.

– Det er mange private selskaper som følger statens særavtale, og som bare gir den delen som er skattefri, når man ikke bor på hotell. Mange vil nok som følge av dette vurdere å reise på regning, sier Øren.

– Dramatisk



IKKE MYE Å BLI METT AV: «Diettforliket» gjør innhugg i yrkessjåførenes matpenger, mener forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Yrkestrafikkforbundet

– Dette får dramatiske konsekvenser for mange, spesielt de med lav lønn som er mye borte fra hjemmet. Vi håper dette er en utilsikted konsekvens av budsjettforliket, sier forbundslederen.



Diettskatten innføres fra nyttår, og rent teknisk vil staten hente inn cirka 212 millioner kroner ved at 150 kroner av hver døgndiett skal trekkes ut og skattlegges.

Derfor faller nær halve dietten bort



Det er en formulering i overenskomsten for godstransport mellom Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet og Transportarbeiderforbundet/LO, den såkalte «Godsbilavtalen», som fører til at skattlegging av dietten får større konsekvenser for yrkessjåførene enn for folk flest.

SUNN MAT FRA KONA: Langtransportsjåfører Tom Inge Lyshaug fra Arendal forteller at han ofte får med hjemmelaget mat fra kona når han legger ut på sine to og tredagersreiser. – Jeg tror ikke jeg rammes av diettkuttet du forteller om, men jeg føler med kollegaer som eventuelt vil gjøre det. Dette er et lavlønnsyrke, og slik det er i dag trekkers ikke diettpengene mine til hvis jeg skal kjøpe maten langs veien, sier han. Foto: Hanne Hattrem , VG

I overenskomsten heter det at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.»

Ber om unntak



Yrkessjåførforbundet har sendt brev til finanskomiteen i Stortinget og bedt om at yrkessjåførene unntas diettskatten.



– Hvorfor tar dere ikke dette bare opp med motparten, Norges Lastebileierforbund (NLF), og forsøker å reforhandle avtalene?

– Hvis dette skal reforhandles i alle avtalene med alle arbeidstagere, vil det være en krevende og lang prosess. Vi håper å unngå å møte arbeidsgiver i forhandlinger i neste runde. Det også slik at avtalen som gjelder i dag også gjelder bedrifter som ikke er organisert i NLF, samt utenlandske arbeidsgivere.

Administrerende direktør Geir A. Moe i Norges Lastebileier-Forbund opplyser til VG at de hverken kan eller vil gå i diskusjoner om dette nå.

– Vi forholder oss til den gjeldende tariffavtalen som partene har inngått. Eventuelle endringer i den hører hjemme i de kommende lønnsforhandlinger, skriver han i en epost.

– Tror du ikke andre som reiser mye også vil kunne gå på et diettpenge-tap, og ønske å bli fritatt?

– Det er det nok, men ikke så massivt som langtransportsjåførene. Mens andre blir skattet av 150 kroner døgnet, kan sjåførene tape 150 kroner døgnet, sier Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

PS! Espen Øren i Infotjenester råder alle til å ta en sjau med reiseregningene før nyttår, for å slippe den nye diettskatten. Leverer du regningen etter nyttår, skattlegges den, selv om reisen ble gjennomført før årsskiftet.