Langtransportsjåførene slipper diettskatt

Nå kan Roar Hansen og alle andre langtransportsjåfører legge inn et ekstra hakk i beltet: Diettskatten som ville redusert matpengene med 32.000 kroner i året, er avlyst.

Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti har nå funnet en løsning for langtransportsjåførenes diettskatt, slik at de ikke blir avspist med 165 kroner dagen i diettpenger, men kan fortsette å spise for 315 kroner i døgnet.

– Det har vært et sterkt engasjement fra transportnæringen, og vi har vært i dialog med Finansdepartementet om saken. Det er brakt på det rene at skatten på diett ikke berører de som kjører i utlandet, og vi har en forståelse av at Finansdepartementet vil ivareta de som kjører innenlands på en tilsvarende god måte. Langtransportsjåførene vil da få dekket 315 kroner skattefritt uten bilag, sier finanspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Helge Andre Njåstad.

Les også: UP frykter færre trafikkontroller

Fryktet kjempetap

Denne nyheten faller i svært god jord hos langtransportsjåfør Roar Hansen fra firmaet Royal Thermo.

– Det er kjempeflott, det var snakk om masse penger. Nå slipper jeg å bruke så mye av lønna. Nå er det mange sjåfører som blir glade, sier han.

Hansen kjører Gardermoen-Tromsø-Skjervøy-Oslo hver uke, og ville tapt 32.000 kroner i diettpenger hvert år som en konsekvens av budsjettforliket. De fire partiene har bestemt seg for legge skatt på 150 kroner av diettpengene som man får når på reise, og ikke bor hjemme.

– Jeg er på kontoret nå, men burde jo absolutt spandere på meg en middag, sier Hansen.

– Hva er favoritten?

– Kjøttkaker!

(MID) DAGENS MANN: Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet, Trond Jensrud. Foto: , Yrkestrafikkforbundet

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud skriver i en epost at Yrkestrafikkforbundet har opplevd et massivt engasjement og «trøkk» fra medlemmene i diettskatt-saken.

– Nå kan vi feire! Vi er veldig fornøyd med at regjeringen og støttepartiene har lyttet til Yrkestrafikkforbundet og sjåførene i denne saken. Gjennom de siste dagene har vi hatt en god dialog med nesten alle partiene på Stortinget og det er tydelig at de har forstått hvor urimelig diettskatten ville slå ut for våre medlemmer.

Stortest av 21 ladbare hybrider: Volvo med rekkevidderekord (VG+)

Avtalen

Yrkestrafikkforbundet, som organiserer minst 10.0000 sjåfører som ville mistet store deler av diettpengene, er fornøyd med at det er blitt en løsning. Ifølge forbundet ville langtransportsjåfør med 200 dager i bilen i året, noe som ikke er uvanlig, få et diettpenge-tap på 30.000 kroner i året.

Det er en formulering i overenskomsten for godstransport mellom Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet og Transportarbeiderforbundet/LO, den såkalte «Godsbilavtalen», som fører til at skattlegging av dietten får større konsekvenser for yrkessjåførene enn for folk flest.

Her heter det at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.» Sjåførene har i utgangspunktet 315 kroner døgnet i diettsats. Når 150 kroner blir skattepliktige, ville det i henhold til avtalen ikke bli utbetalt sjåførene i det hele tatt, siden disse er skattepliktige.

Se video: Her redder en årvåken vogntogsjåfør den livsfarlige situasjonen.