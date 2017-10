Går hardt ut mot landbruksministeren etter kuttforslag: – Ikke slik vi driver politikk i Norge

Senterpartiets Geir Pollestad mener landbruksministeren opptrer uforskammet når han foreslår å kutte millionstøtte til over 30 organisasjoner innenfor landbruks- og matpolitikk.

– Det er en ingen tvil om at regjeringen har opplevd mye støy rundt sin landbruks- og distriktspolitikk, og nå er altså svaret å ta fra statstøtten til en del av de organisasjonene som har stått for denne kritikken, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til VG.

I statsbudsjettet for neste år foreslår Regjeringen å avvikle støtteordningen til organisasjoner innenfor landbruks- og matpolitikk. 33 organisasjoner som tidligere har mottatt til sammen 29,5 millioner kroner, rammes.

– Det Jon Georg Dale i praksis gjør nå, er å frata rundt 30 millioner kroner i statstøtte til organisasjoner som kritiserer. Jeg mener det er helt uforskammet av landbruksministeren å i et budsjett bare sette en strek over denne støtten, sier Pollestad og fortsetter:

– Det bidrar kanskje til at det blir mer behagelig å være landbruksminister, fordi organisasjonene må redusere aktiviteten. Men det er ikke slik vi driver politikk i Norge - at vi kutter støtten til dem vi ikke liker.

Pollestad trekker frem Norges Bygdeungdomslag, Spire og Oikos - Økologisk Norge som eksempler på organisasjoner som har mottatt støtte – og har vært kritiske til landbruksministeren.

– Hver gang Norges Bygdeungdomslag har vært på høring i næringskomiteen, enten i forbindelse med budsjett eller jordbruksoppgjørene, har manglende satsing på rekrutteringstiltak for landbruket vært kritikken mot regjeringen. En av gjengangerne fra Spire er at det satses for ensidig på store gårdsbruk og at selvforsyningen i Norge dermed svekkes. Oikos har vært kritiske til manglende satsing på økologisk mat, sier Pollestad.

– Hårreisende påstand



Dale avviser at kritikk fra organisasjoner er bakgrunn for at han foreslår å avvikle bevilgningene.

– Dette er et forslag for å gi handlingsrom til mer presserende oppgaver i Landbruksdepartementet nå. At bakgrunnen for dette skulle være et forsøk på å kneble mine meningsmotstandere, er en hårreisende påstand uten rot i virkeligheten, sier landbruksminister Dale til VG.

– Det er på ingen måte slik at det er bare de organisasjonene som har vært uenige med meg, som mister støtte. Alle blir likebehandlet.



VIL KUTTE STØTTE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at han forsøker å kneble sine meningsmotstandere ved å foreslå kutt i støtten til organisasjoner.

Dale forklarer også kuttforslaget med at han mener støtteordningen slik den står i dag, har en utfordring.

– Utfordringen med denne støtten er at den ikke har vært tildelt på objektive kriterier. De samme organisasjonene får støtte år etter år, uten at det er noe krav til aktivitet som dokumenteres i etterkant. Derfor mener jeg at når man skulle gjøre tøffere budsjettprioriteringer, var det naturlig å gjøre dette nå, så får vi avvente Stortingets behandling.

Venstre reagerer

– Tror du dere får støtte for forslaget?

– Det gjenstår å se. Jeg mener det er godt begrunnet. I utgangspunktet må frivillighet være finansiert av frivillige og ikke offentlige budsjetter, sier Dale.

Han sier han er sikker på at mange av organisasjonene vil klare å være en stemme i debatten fremover, også uten støtten.

– Jeg er helt sikker på at så viktige organisasjoner greier å finansiere sin frivillighet med utgangspunkt i frivillig finansiering.

Nestleder Terje Breivik i Venstre varsler overfor NTB at saken vil bli tatt opp i budsjettforhandlingene med regjering.

– Venstre reagerer sterkt på dette. Kuttene virker svært lite gjennomtenkt. Selv om du rent ideologisk skulle mene at organisasjoner som dette burde klare seg uten statstilskudd, så kan du ikke kutte tilskudd over natta. Konsekvensene vil bli alvorlige for mange av disse organisasjonene, sier Breivik til NTB.

