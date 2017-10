Din andel av oljepengene: 1,48 millioner kroner

Oljeformuen stiger mer enn i fjor. Nå nærmer din og budsjettgutten Thomas' andel av oljeformuen seg 1,5 millioner kroner.

VG måler utviklingen i vår felles oljeformue gjennom budsjettgutten Thomas Kragerud (17). Vi har fulgt ham hvert eneste år siden han ble født 4. oktober 2000. Da var hver nordmanns andel av oljefondet på 88 466 kroner.

Norsk rikdom



Nå er Thomas' og din andel av vår fellesoljeformue kommet opp i 1 482 331 kroner.

Det viser tallene som finansminister Siv Jensen opererer med over hva oljeformuen vil være ved nyttår, om knappe tre måneders tid.

Ved utgangen av 2016 var tallet 7420 milliarder kroner. Nå har det steget til 7898 milliarder kroner, ifølge statsbudsjettet.

478 milliarder på ett år

Det betyr at oljeformuen stiger, selv om oljeprisen er relativt lav og leveransene fra norsk olje og gass avtar:

Det betyr en vekst på 478 milliarder kroner det siste året.

Din vekst i oljefondet 2017: 74.629 kr. 2016: 63.348 kr. 2015: 271.296 kr. 2014: 149.065 kr. 2013: 173.202 kr. 2012: 125.917 kr. 2011: 10.644 kr. 2010: 79.648 kr. 2009: 55.914 kr. 2008: 35.962 kr. 2007: 64.274 kr. 2006: 79.449 kr. 2005: 78.254 kr. 2004: 36.063 kr. 2003: 49.999 kr. 2002: -985 kr. 2001: 46.201 kr. Kilde: Statsbudsjettene 2001–2018

Fordeler vi de 7898 milliardene på 5 328 094 innbyggere som Statistisk sentralbyrå anslår at vi vil være ved inngangen til 2018, gir det hver nordmann 1 482 331 kroner. Veksten i år utgjør 74 629 kroner, som er mer enn i fjor, men atskillig mindre enn i gullåret 2015, da verdien steg med hele 271 296 kroner pr. innbygger.

Krystallkulen



Regjeringen kikker også inn i krystallkulen: De anslår at den samlede kapitalen i Statens Pensjonsfond ved utgangen av 2018 vil være 8 465 milliarder kroner: 8 224 i Statens pensjonsfond utland og 241 milliarder kroner i Statens pensjonsfond i Norge.

Det betyr at de anslår en redusert vekst i Pensjonsfond utland neste år: 478 milliarder kroner i år og 326 milliarder neste år.

Budsjettgutten Thomas er for tiden på utveksling og koser seg i den engelske badebyen Bath.

– Hele klassen min ved Oslo Handelsgym er på utveksling hit i høst. Jeg bor hos en trivelig familie med to barn. Vi går på det som egentlig er en jenteskole.

– Kan det bli bedre?

– Nei, men for tiden går det både jenter og gutter der.

Oljepengebruken



Regjeringen legger opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet; 2,9 prosent.

Selv om regjeringen anslår en god vekst for norsk økonomi neste år, på 2,5 prosent, så øker de oljepengebruken noe:

Den såkalte budsjettimpulsen, som måler endringen i oljepengebruken målt som andel av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge, er oppgitt til 0,1 prosentpoeng.

VESKE FULL AV PENGER: Finansminister Siv Jensen demper forsiktig oljepengebruken. Oljefondet er nå oppe i nesten 1,5 millioner kroner pr. innbygger. Foto: Odin Jaeger , VG

Det er en nedgang fra 0,4 prosentpoeng i år og 0,7 prosentpoeng i fjor. Det betyr at regjeringen demper oljepengebruken, men fortsatt holder nivået på et høyt nivå.

– Fornuftig



Thomas er enig i forsiktigheten.

– Jeg tror det kan være fornuftig å stramme inn på pengebruken, slik at fremtidige generasjoner også kan få litt. Men det er viktig at det fortsatt investeres i infrastruktur og slikt, for å sikre at dagens samfunn utvikler seg, sier Thomas som går i andre klasse på videregående.

