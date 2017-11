Veidirektøren etter hastemøte om broer: – Situasjonen er alvorlig

Statens vegvesen innrømmer at det er alvorlig at de ikke har sjekkingen av brosikkerheten på stell. I dag ble de kalt inn på teppet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

VG har den siste uken avslørt at at norske broer blir stående med alvorlige feil i årevis, og at Vegvesenet bryter reglene på 1 av 2 broer: Inspeksjoner utføres ikke så ofte som de skal – og registreres ikke.

Onsdag måtte Vegvesenet møte på teppet i samferdselsdepartementet og redegjøre for hvordan dette kunne skje. Begge parter var ifølge veidirektøren enige i at situasjonen er alvorlig.

– Det er klart at vi formidlet det jeg er opptatt av, som er at vi ikke har registreringen på stell – det er alvorlig. Og det må bringes i orden. Det synet deler naturligvis statsråden med oss, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til VG.

Solvik-Olsen varslet før møtet at han ville være tydelig på at dette måtte ordnes.

Ap anklaget onsdag Frp-statsråden for å skyve ansvaret på Vegdirektoratet – og sier han må ta det selv.

– Koster mange penger

Dagen etter VGs avsløring om at broer som opptil 100.000 mennesker kjører over hver dag, ikke blir sikkerhetssjekket som de skal, varslet Solvik-Olsen at han ville kalle inn Vegdirektoratet på teppet.

– Visste dere at det var så alvorlig?

– Registreringsproblematikken ble klarere for meg i forbindelse med Vegtilsynets rapporter, svarer veidirektøren.

Vegtilsynet har tidligere påpekt at broforvaltningen i Vegvesenets region nord og region vest har store mangler.

Nå har Vegvesenet startet et nasjonalt prosjekt for å gjennomgå hvordan de jobber.

Veidirektøren sier de nå har forpliktet seg til å få alle rapporter om brosikkerheten fra 2017 registrert i Brutus innen 1. februar 2018.

Brutus er navnet på Vegvesenets database hvor all informasjon om veibroer skal samles.

– Hvor alvorlig er situasjonen på brosikkerhet i Norge?

– Når det gjelder det å kjøre på broene våre, så er vi trygge. Det er klart at en del broer så skulle vi gjort mer med rekkverk og ikke minst overganger mellom vei og bro. Og det koster mange penger. Det er dessverre ikke sjelden at mangler på rekkverk eller lignende kan forverre en ulykke, sier Terje Moe Gustavsen.

– Erkjenner at det er forfall



Statens vegvesen har i en rapport selv funnet 33 ulykker på eller ved norske broer hvor feil eller mangler ved rekkverket var en medvirkende årsak til den dødelige utgangen.

Familier av dem som døde i ulykkene, har fortalt til VG at de synes det er «forferdelig» og «skremmende» at det fortsatt står broer med farlige rekkverk i Norge.

– Én ting er det som ikke er registrert i Brtuus, men hva med at broer blir stående med feil som er kritiske for trafikksikkerheten?

– Det er viktig å skille mellom bæreevne og den typen fare, og det som du nå snakker om. Det er klart at vi er svært opptatt av at det ikke er bæreevne-problemer, men vi erkjenner at vi har et forfall på broene våre. Du får dette på blant annet rekkverk, svarer Gustavsen.

