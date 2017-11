Vegvesenet stoppet lastebil med skrekk-felger

Statens vegvesen ble ikke imponert over pigg-pryden som møtte dem under kontroll av en lastebil tirsdag.

Under en trafikkontroll langs veien ved Os i Hordaland ble lastebilen, som tilhører et norsk firma, stoppet for kontroll tirsdag.

– Inspektørene ser jo mye rart der ute, men denne her var ny for meg, sier leder i kjøretøyseksjonen i Statens Vegvesen vest, Tommy Alsaker til VG.

Lastebilen hadde lange pigger i hard plast som stakk ut av felgene.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Kan få alvorlige konsekvenser

Alsaker forteller at lastebilen straks fikk kjøreforbud og at piggene måtte fjernes før sjåføren kunne fortsette ferden.

– Vegvesenet jobber mot en nullvisjon: Null hardt skadde og null drepte i trafikken. Slike pigger kan få alvorlige konsekvenser dersom det oppstår en situasjoner med små marginer, sier Alsaker og legger til at han ikke har noen formening om hva som var formålet med piggene.

Alsaker forteller at trafikkinspektørene kommer borti litt av hvert under sine kontroller langs veien.

– Vi kommer borti en del kreativ lastsikring. Det kan få store konsekvenser om lasten ikke er sikret skikkelig, og dette er noe vi har stor fokus på, sier Alsaker.

Endte opp med gebyr på 43.000

Lastebilens massive pigg-pryd var ikke det eneste som ble slått ned på under kontrollen tirsdag. Sjåføren hadde i tillegg overskredet grensen for last med fire-fem tonn, og endte opp med et gebyr på 43.000 kroner for overlast, opplyser Alsaker.

Ifølge NRK hadde sjåføren heller ikke gyldig førerrett til vogntoget.

Det er ikke VG kjent hvilket lastebilfirma sjåføren tilhørte, men NRK har vært i kontakt med firma som eier lastebilen. Ifølge NRK ønsker ikke firma å la seg intervjue, men opplyser at de nå vurderer hva de skal gjøre med saken.

Firmaet er ikke enig med alle anmerkningene fra Statens Vegvesen.