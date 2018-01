I dag starter byggingen på gigantprosjektet til 16,8 milliarder

Torsdag skytes første sprengladning på nye E39 Rogfast. Undervannstunnelen blir verdens lengste og dypeste.

Prosjektet, som er anslått til å koste rundt 16,8 milliarder kroner, innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger. Prosjektet er en del av det som skal gi en fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, og vil avvikle et av de travleste fergesambandene i Norge som går mellom Mortavika og Arsvågen.

Det er anslått at den undersjøiske tunnelen vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter, opplyser vegvesenet.

– Dette vil bidra til å knytte næringsliv og befolkning tettere sammen på Vestlandet, og der det første ferjeavløsningsprosjektet i vår ambisjon om en fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en uttalelse på vegvesen.no.

Torsdag starter arbeidet med to transporttunneler som vil lede inn til der de to atskilte hovedløpene skal påbegynnes om lag ett års tid.

– Når Rogfast står ferdig vil disse tunnelene benyttes til ventilasjon, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Rogfast, Øyvind Ellingsen, til VG.

Tunnelen, som vil ha en lengde på 27.3 kilometer og dypeste punkt på 392 meter, vil bli verdens lengste og dypeste, og vil i tillegg være den bredeste i Norge.

– De to atskilte løpene vil gjør tunnelen svært sikker, og skulle det begynne å brenne i det ene løpet er det mulig å gå over i det andre, sier Ellingsen.

Rogfast er prosjektert til å kunne tillate en hastighet på 100 kilometer i timen, en hastighet som per i dag ikke er tillat i eksisterende norske tunneler.

– Rogfast vil binde sammen nordfylket og sørfylket, og lage et felles arbeidsområde der. Nå kan folk bo i Stavanger og jobbe i Haugesund eller motsatt, sier Ellingsen og legger til at dette er et prosjekt som næringslivet og de som bor i området har ventet lenge på.

– Det utvider arbeidsmulighetene, og det vil ta rundt 20 minutter å kjøre gjennom tunnelen med en fart på 100 kilometer i timen, sier han.

VERDENS LENGSTE: Tunnelen vil gå fra Randaberg over til Kvitsøy og videre til Bokn. Den vil ha en lengde på 27.3 kilometer og med det bli verdens lengste undersjøiske tunnel. Foto: Statens vegvesen

Tunnelen vil gå fra Randaberg utenfor Stavanger, videre til øya Kvitsøy og over til Bokn kommune.

– Mange tror at vi skal lage tunnel til Kvitsøy på grunn av de rundt 600 som bor der, men vi må ha ventilasjonssjakter der. Det er grunnen til at tunnelen går ut dit og ikke rett over til Bokn, forteller Ellingsen.

Rogfast-prosjektet ble vedtatt av Stortinget i mai 2017, og det er planlagt åpning for trafikk i 2025 eller 2026.