200 kilos vifte falt ned foran bil i fart - tunnel stengt i natt etter nye funn

Etter at en over 200 kilo tung vifte falt ned og ble påkjørt av en bil, åpnet Vegvesenet tunnelen igjen etter få timer. Men sist natt ble tunnel-løpet stengt igjen. Også de andre ventilatorene sitter for løst.

Klokken 01.12 natt til fredag meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen blir stengt på ubestemt tid i retning Bergen sentrum grunnet «prekært vedlikeholdsarbeid», ifølge NRK Hordaland.

Etter undersøkelser torsdag, oppdaget veivesenet fare for at også andre vifter i tunnelen kunne falle ned.

– Vi har drevet undersøkelser i tunnelen etter at viften falt ned forrige torsdag. I går fremprovoserte vi et brudd i en vifte. Dette medførte at vi måtte ta grep om situasjonen, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens Vegvesen Hordaland til VG.

Nå skal samtlige vifter og ventilatorer skiftes ut i tunnelen som er preget av stor trafikk i mange år.

LANGE KØER: Stengingen av Lyderhorntunnelens østgående løp på rv 555 mellom Sotra og Bergen førte tillange køer i morgentimene fredag. Statens vegvesens trafikk-kamera like før klokken 09.00. Foto: , Statens Vegvesens trafikk-kamera

– De har begynt å demontere alle ventilatorene, og skal skifte dem ut. Vi vet ikke når de er ferdige, men de skal holde oss orientert utover dagen, sier operatør John Marøy ved Vegtrafikksentralen til NRK.



Viften som først datt ned torsdag den 5. oktober i 22-tiden, påførte den kvinnelige bilføreren inne i tunnelen en svært ubehagelig opplevelse. Men hun kom fra det uten fysiske skader etter å ha kjørt på viften.



– Det ser ut til at føreren har kommet fra det uten fysiske skader, men hun er i sjokk. Dette kunne fått et langt verre utfall, sa operasjonsleder i Bergenspolitiet Lars Geitle til VG da.

Sjekkes to ganger årlig



Tunnelen ble imidlertid åpnet igjen få timer etter uhellet - natt til forrige fredag. Viften ble fjernet, og tunneltaket var blitt undersøkt av ulykkesgruppen til vegvesenet, forsikret Vegtrafikksentralen om morgenen den 6. oktober.

Det kan ha vært en litt for rask konklusjon. For nøyaktig en uke senere kom det samme veivesenet i går kveld frem til at samtlige vifter umidelbart måtte tas ned fra tunneltaket i det østgående tunnel-løpet mellom Sotra/Askøy og Bergen.

– Har dere vedlikeholdt og sjekket tunnelen godt nok?

– Vi har fulgt våre rutiner og gjennomført sjekk to ganger i året, som er i henhold til forskriften. Vi har vært i gang med rehabilitering, men dette er et gammelt tunnelanlegg, svarer Grethe Vikane i Statens Vegvesen.

Skaper lengre reisevei



– Har dere fulgt opp bilføreren som krasjet med viften i tunnelen?

– Det er politi og helsevesen som har fulgt opp henne. Men hvis det kan hjelpe henne å ta en prat med oss for å bli trygg på fremtidig kjøring i tunneller, så er vi åpne for det, forsikrer Vikane.

Hun beklager konsekvensene stengningen av tunnel-løpet vil få på den svært sentrale veien mellom øyene Askøy og Søtra til Bergen - vil få i morgentimene fredag.