Stanset ambulansen - jente døde

Ambulansen var bare noen minutter fra å få hentet den alvorlig syke 19-årige jenta. Men turnuskandidaten ringte og avbestilte utrykningen. Tre dager senere døde jenta hjemme i sin egen seng.

Turnuskandidaten - som i dag er lege - får ingen administrative reaksjoner, utover et forelegg fra statsadvokaten i Hedmark og Oppland på 15 000 kroner. Det har Helsetilsynet bestemt.

Det var 1. juli i fjor, på et legekontor i en Hedmarks-kommune, at turnuskandidaten tok den fatale feilbeslutningen: å avbestille en ambulanse som var bare noen minutter unna, og som skulle bringe den 19-årige jenta til sentralsykehuset i Hedmark.

Magesmerter

19-åringen sto på terskelen til det hun trodde skulle være en lykkelig sommerferie. Men hun var plaget av smerter i magen og hadde vært til konsultasjoner hos turnuskandidaten tidligere. Han ga henne diagnosen urinveisinfeksjon.

Denne dagen var han imidlertid usikker, ettersom hun ble stadig verre. Han tilkalte kommunelegen i bygda for å få hans vurdering. Jenta klaget over sterke magesmerter, og allmenntilstanden var svekket:

- Jenta må på sykehus, var kommunelegens klare konklusjon.

Turnuskandidaten tok rådet til etterretning og bestilte ambulanse. Men etter 20 minutter - da kommunelegen forlot kontoret - ringte han og avbestilte ambulansen, som da var bare noen minutter unna.

Deretter ringte han hjem til jentas mor og sa at datteren kom hjem.

Kunne vært reddet

Men smertene fortsatte. Tre dager etter klarte ikke kroppen mer, og moren fant datteren død i sengen.

Politiet ble straks koblet inn i saken, og det ble foretatt obduksjon. Den viste at 19-åringen led av tarmslyng, og at hun døde av alvorlig bukhinnebetennelse.

Den medisinsk sakkyndige konkluderte med at jenta etter all sannsynlighet ville ha vært reddet hvis hun hadde blitt sendt til sykehus tre dager tidligere.

Det er ikke i sakens gang kommet frem hva som var årsaken til at turnuskandidaten avbestilte ambulansen.

Etter ni måneders etterforskning konkluderte statsadvokaten i Hedmark og Oppland i april i år med å ilegge turnuskandidaten et forelegg på 15 000 kroner for brudd på legelovens paragraf 25 om «å drive sin virksomhet forsvarlig». Og helsetilsynet har fulgt rådet fra fylkeslegen om at saken bør stoppe der.

- Vi mener at den faglig uforsvarlige handlemåte er dekket av forelegget som er gitt, sier fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs.

Etter hva VG kjenner til, praktiserer den tidligere turnuskandidaten nå som lege i Rogaland.