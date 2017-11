Toppbyråkrat i Finansdepartementet: – SSB lånte sitt varemerke til noe som var «helt vilt»

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har bestilt forskning for å låne Statistisk sentralbyrås troverdighet, ifølge Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

Det kom frem på et møte mellom toppbyråkrat Holmsen og det såkalte Bye-utvalget i Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2016. VG har fått tilgang til referatet fra møtet.

– SSB lånte sitt varemerke til noe som var «helt vilt», sa Holmsen på møtet, og siktet til hvordan Fremskrittspartiet har brukt tall fra SSB.

Det har i de siste ukene vært en betent strid om SSB og uavhengigheten til byrået. Tidligere sjef Christine Meyer gikk av på søndag og kontrollkomiteen på Stortinget undersøker saken nærmere.

Holmsen er mannen som ifølge avgåtte SSB-sjef Christine Meyer sa at SSB-saken ville løse seg om hun ga innvandringsforsker Erling Holmøy jobben tilbake.

Misbruk

Bye-utvalget hadde som oppdrag å vurdere forskningskvaliteten i SSB, og Holmsen møtte i 2016 utvalget for blant annet å diskutere ulemper ved forskningen i byrået.

Ifølge møtereferatet sa Holmsen til utvalget at han mente tallene til SSB kunne bli misbrukt.

Han pekte på flere han mente har bestilt tall fra SSB for å låne troverdigheten til byrået, inkludert Arbeiderpartiet og Frp.

RINGTE: Det er Amund Holmsen som hadde telefonsamtalen med Christine Meyer om Erling Holmøy. Foto: , Finansdepartementet

– Forskerne driver ikke bare og forsker her, de driver også med oppdragsforskning. Slik er det jo også i de andre forskningsinstitusjonene. I SSBs tilfelle kan dette være i konflikt med SSBs varemerke som uavhengig og sannferdig statistikkprodusent, sa han.

Ifølge Holmsen la Frp i 2007 inn «voldsomme skatte- og avgiftslettelser» hvor SSB viste at lavere moms gir lavere inflasjon og dermed lavere rente. Dette ga et misvisende bilde, som ble «helt vilt», ifølge referatet.

Han la til at dette viser hvordan en forskningsvirksomhet kan være i «direkte konflikt» med tilliten som de andre avdelingene i SSB jobber for å etablere.

I møtet med Bye-utvalget pekte han på to grupper som bestiller oppdrag hos SSB:

De som lurer på noe.

De som vet hva de vil, og bare vil «låne» SSBs varemerke.

Pekte på Ap

Holmsen viste til flere eksempler. Et av dem gjelder en rapport Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestilte i 2016.

Ap bestilte en beregning av skatteendringer basert på en SSB-modell kjent som KVARTS. Den ble presentert som forholdet mellom effektivitet av skattelette mot offentlige utgifter, sa Holmsen ifølge referatet.

– Bestiller vet nok at for eksempel bedriftsskatter ikke er modellert inn i KVARTS og at resultatet vil reflektere dette, sa han.

I VGs omtale av rapporten, uttalte partileder Jonas Gahr Støre at offentlig pengebruk er 70 ganger mer effektivt en skattelette.

SPURTE: – Jeg har spurt Erna Solberg om dette, men ikke fått svar, sa partileder Jonas Gahr Støre til VG om rapporten i fjor. Foto: Helge Mikalsen , VG

Giske: Helt vanlig

Arbeiderpartiets finaspolitiske talsperson Trond Giske avviser Holmsens utsagn om at Ap bevisst har bestilt tall med mangler de er kjent med.

VANLIG: Giske avviser at Ap har gjort noe uvanlig. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Alle rapporter og studier må jo tolkes innenfor de rammene som er laget. Vi har ikke brukt utregningen fra SSB for mer enn det de gir. Når en rapport lages vil den rapporten også være åpen tilgjengelig for kritisk gjennomgang av andre. Det er ikke noe unikt for SSB, det gjelder jo for alt vitenskapelig arbeid, sier han.

Alt forskningsarbeid og alle rapporter har forutsetninger og rammer som resultatene må tolkes innenfor, legger Giske til.



– Men det gjelder jo ikke SSB spesifikt, det gjelder alle som driver med den typen arbeid. Det eneste måten å unngå det på er å ikke drive med forskning eller rapport, sier han.

Vil ikke kommentere

VG kontaktet Finansdepartementet og Holmsen onsdag med en rekke spørsmål om saken, men fikk ikke svar på noen av dem.

– Vi vil nå prioritere å svare Stortinget på de spørsmålene de har sendt oss om SSB-saken. Oversikten over møter mellom SSB og Finansdepartementet vil inngå som en del av vårt svar til Kontroll- og konstitusjonskomitéen, og vil derfor gå dit før den blir meddelt pressen, skriver kommunikasjonssjef There Riiser Wålen i en e-post til VG.

– Inntil videre viser vi til våre tidligere uttalelser, og har ikke mer å tilføye på nåværende tidspunkt, legger hun til.

Statistisk sentralbyrå ville ikke kommentere saken.

Det ville heller ikke Fremskrittspartiet, som begrunnet det med at tilfellet Holmsen viser til er så lenge siden.

