Tillitsvalgte varslet om prosessen i SSB i mai

Det fortsetter å storme rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) og sjef Christine Meyer. Allerede i vår kritiserte tillitsvalgte prosessen som foregikk.

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Christine Meyer sannsynligvis kommer til å gå som SSB-sjef, dagen før et tredje oppvaskmøte med finansminister Siv Jensen.

Flere forskere i Statistisk sentralbyrå er misfornøyde med omleggingen i deres avdeling, mens ansatte også utenfor forskningsavdelingen frykter for fremtiden. Frem til det nye møtet er prosessen i forskningsavdelingen satt i bero.

VG har fått tilgang til interne høringssvar i Statistisk sentralbyrå om den planlagte flyttingen av fagmiljøer til og fra Kongsvinger og Oslo. Høringsuttalelsene er fra starten av mai.

Føler seg ikke hørt

En rekke høringssvar er meget kritiske til de planlagte endringene. VG har tidligere omtalt innvandringsgruppen som frykter konsekvensene om den blir sendt til Kongsvinger.

Flere andre grupper hadde lignende syn, men ifølge Norsk tjenestemannslags SSB-avdeling i Oslo, ble ikke dette tatt hensyn til i prosessen.

«Mange medlemmer gir tydelig uttrykk for at det er uheldig at innholdet i rapporten allerede benyttes som et beslutningsgrunnlag, mens rapporten fortsatt er ute på høring og mens utdypninger og mangler ved rapporten blir samvittighetsfullt rapportert inn. NTL Oslo mener det kan ha alvorlige konsekvenser for ansattes tillit til prosesser og beslutninger i SSB», heter det i deres høringsuttalelse.

Videre står det at de opplever at konklusjonen er gitt på forhånd når rapporten brukes slik.

NTL Kongsvinger skriver at det er mange prosesser som foregår samtidig, strenge tidsplaner og flere medarbeidere som er bekymret om man får gode nok løsninger.

«Vi opplever at dette skaper uro i organisasjonen», står det.

VG har ikke fått noen kommentar fra ledelsen i SSB torsdag ettermiddag.

Store konsekvenser

En rekke grupper skriver i sine høringsuttalelser at deres fagfelt vil lide om den planlagte flyttingen blir gjennomført.

Reiselivsgruppen, som lager statistikk på blant annet overnatting, grensehandel og reising, skriver at den er bekymret for fremtiden til gruppens statistikk.

«Vi synes det er svakt begrunnet hvorfor vi skal flytte på så mange statistikker og kan dessverre ikke si oss helt enig i resonnementene i Oslo-Kongsvinger-rapporten. Vi er bekymret for fremtiden for reiselivsstatistikkene», heter det i deres uttalelse.

En gruppe på 12 ansatte, inkludert en tillitsvalgt, har levert et høringssvar hvor det står det at SSB ved å flytte fagområder mellom Oslo og Kongsvinger, risikerer å tape så mye kompetanse og kontinuitet så områdene vil settes tilbake i en lengre periode.

«SSB vil som institusjon tape på dette», skriver de.

Medarbeidere i Gruppe for kriminalstatistikk var heller ikke fornøyde.

«Vi som har hovedansvaret for driften av «kriminalstatistikkene» har ikke kjennskap til at noen i arbeidsgruppen har hatt, eller under arbeidet med utredningen har forsøkt å tilegne seg, en kunnskap om de mest sentrale sidene ved vår virksomhet», skriver gruppens medlemmer.

Flyttingen har ikke fått like mye oppmerksomhet som omleggingen i forskningsavdelingen i SSB.

Det var nyheten om det og at innvandringsforsker Erling Holmøy blir omplassert, som startet striden som har foregått siden 21. oktober. Siden har mange uttalt seg kritisk om den planlagte omorganiseringen. Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) har sagt at troverdigheten til SSB står på spill.