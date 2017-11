Tidligere finansminister skeptisk til SSB-satsing

SSB-direktør Christine Meyer vil legge om og satse mer på internasjonal publisering. Det burde ikke være viktig for byrået, mener tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Rokeringen i forskningsavdelingen til Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært meget kontroversiell.

Direktør Christine Meyer vil at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering.

Endringene er satt på vent etter oppvaskmøtet med finansminister Siv Jensen mandag.

Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som da hadde overordnet ansvar for SSB, synes ikke internasjonal publisering er viktig for byrået.

VIL ENDRE: SSB-sjef Christine Meyer har fått mye kritikk for endringene hun ønsker i byrået. Foto: Odin Jæger , VG

– SSB skal være et grunnlag for sentrale politiske beslutninger, og følge opp det nære samarbeidet med partene i arbeidslivet. Jeg er ikke veldig opptatt av at SSB har mange internasjonale publikasjoner, sier han.

Han mener byrået har gjort sin jobb på en god måte.

– Tradisjonelt sett har SSB utført sin rolle på en veldig god måte. SSB har vært og må også i fremtiden være en fundamental premissleverandør, ikke et organ som prioriterer internasjonale publikasjoner i forskningen, sier Schjøtt-Pedersen.

De tidligere finansministerne Per Kristian-Foss og Sigbjørn Johnsen ville ikke kommentere saken på grunn av sine roller som henholdsvis riksrevisor og fylkesmann. Kristin Halvorsen hadde ikke mulighet.

Blir noe annet

Flere har uttrykt bekymring etter at nyheten om endringer i forskningsavdelingen til SSB kom 21. oktober. Tidligere leder for SSBs forskningsavdeling, Olav Bjerkholt, har kalt det hele for et politisk kupp.

Partner i Vista Analyse og professor i økonomi ved Universitetet i Torino, Steinar Strøm, mener det kan være fornuftig å gjøre noe endringer i hvordan SSB forsker, men tror omleggingen kan få uheldige konsekvenser.

KRITISK: Professor Steinar Strøm (til høyre) er skeptisk til planene om å legge om SSB. Her med forfatter Tom Kristensen og Jan Ove Ekeberg (til venstre). Foto: Fredrik Solstad , VG

– Hvis vi skal ta omleggingen på alvor, vil SSB ligner mer på et forskningsinstitutt eller en høyskole. Det spørs om det var meningen, sier han.

Han sier det er fint med forskning på høyt nivå i internasjonale tidsskrifter, men mener at «det kan gjøres andre steder», og tror en omlegging vil svekke grunnlaget politikerne og arbeidslivet benytter seg av.

Mener det er skivebom

Finansprofessor Dagfinn Rime på BI kaller det «skivebom» å tro at SSBs utførelse av eget oppdrag vil svekkes av omleggingen. Han tror på det motsatte.

– Denne omorganiseringen gjør at man i større grad kan få utnyttet de beste forskerne. De får mer av kompetanseoppbygningen internasjonal forskning gir, og det er ikke slik at de skal slutte å levere tjenestene de er ansatt for å gjøre.

Han har selv en fortid som forsker i Norges Bank i 12 år, og mener begge institusjoner utfører sitt mandat på en bedre måte når forskerne får krav.

KAN STYRKE Professor Dagfinn Rime har troen på at omleggingen kan ha en positiv effekt. Foto: , Handelshøyskolen BI

– Det er offentlighetens penger som finansierer disse forskerne, og det er rimelig å evaluere dem. Jeg mener den beste måten å gjøre det på er å se i hvilken grad man lykkes med internasjonal publisering, sier han.

Slik svarer Meyer

SSB-direktør Christine Meyer har følgende svar i en e-post til VG:

– Vi er nå i en prosess hvor vi snur alle steiner for å skape ro rundt og i SSB. I den forskningsstrategien vi frem til nå har lagt til grunn har vi vektlagt at forskningen i SSB skal understøtte SSBs statistikkproduksjon, at den skal være empirisk og basert på SSBs tall, og at den skal være relevant og speile norske samfunnsforhold, skriver hun.

Om SSB skal levere god statistikk og analyser må det også være høy kvalitet på forskningen, og kvalitetssikring av forskning skjer primært gjennom å delta i den internasjonale kunnskapsutviklingen, mener Meyer.

– Alt det vesentlige forskerne i SSB produserer av artikler vil publiseres i andre tidsskrifter enn nivå II-tidsskrifter og slik vil det også være fremover. Kravet om en nivå II-publikasjon hvert femte år er lavere enn det Norges Banks forskere stilles overfor som er en nivå II-publikasjon hvert tredje år, skriver Meyer.

Strategien er i tråd med anbefalingene som kommer frem fra ekspertutvalget for Norges forskningsråd, legger hun til.