Stjerneøkonom langer ut mot Meyers kritikere

Tidligere administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, gikk av som sjef i november. Professor Magne Mogstad klandrer hennes kritikere.

– Det har vært og er fortsatt en voldsom mobilisering mot forsøk på endringer og omstilling i SSB, skriver Magne Mogstad i en e-post til VG.

Mogstad ble i en alder av 34 professor ved det meget prestisjefylte University of Chicago og er ansett som en av Norges fremste økonomer. Han ble i november omtalt som «stjerneøkonom» av Morgenbladet.

KRITISK: Mogstad går ut mot kritikerne av omorganiseringen. Foto: , University of Chicago

Bakgrunn: Det går mot høring i SSB-saken

Professoren er enig med SSB-veteran Rolf Aaberge. I et intervju med VG i november sa han at et nettverk av mannlige sosialøkonomer, de fleste med bakgrunn fra Universitetet i Oslo på 60- og 70-tallet, mobiliserte for å stoppe omorganiseringen av byrået.

Flere har støttet teorien.

– Gutteklubben fra Blindern leverte. Fra venstre og høyre, fra LO til NHO, har bekymringsmeldingene haglet inn det siste året, skrev Dagens Næringsliv-kommentator Bård Bjerkholt i november.

– Startet da Meyer fikk jobben



Mogstad satt i Bye-utvalget, som anbefalte store endringer i SSBs forskningsavdeling.

Byråets tidligere sjef, Christine Meyer, gjennomførte en mindre drastisk endringsprosess, men gikk til slutt av.

– Det startet da Meyer fikk jobben, istedenfor en av de rettroende. Det fortsatt med kritikk av sammensetningen og anbefalingene til Bye-utvalget og Meyers strateginotat. I begge tilfeller handlet mye av kritikken om person og politikk, og ikke fag. Det har vært skuffende å se hvor langt enkelte har vært villig til å gå for å opprettholde sin makt og posisjoner, skriver Mogstad.



Fikk du med deg? EU skal diskutere SSB-saken

Han er skuffet over hvor få av kollegene i og utenfor SSB som har forsvart «SSB-direktørens rett og ansvar for faglige og organisatoriske valg».

– Det er mulig det tjener dem på kort sikt, men hvis vi gir etter her så er det begynnelsen på slutten for forskningsavdelingen i SSB, skriver han.

Savner kritiske spørsmål

Mogstad reagerer også på LO, NHO, Finansdepartementet og noen politikeres involvering i saken, og har savnet kritiske spørsmål fra mediene.

Han mener de har forsøkt å bestemme hvilke metoder og forskere SSB skal bruke til å løse byråets oppdrag. I kjølvannet av Meyers avgang er det derfor viktig at Stortinget og Statistikklovutvalget sikrer SSBs uavhengighet fra departementet, politikere og interesseorganisasjoner, ifølge Mogstad.

Les også: Kilder til VG: Monica Mæland irritert etter sparkingen av SSB-Meyer

– Hva legger Finansdepartementet og Jensen i faglig uavhengighet om det ikke betyr at SSB selv skal bestemme hva slags metoder og ansatte som skal brukes til å besvare SSBs oppdrag? sier han.

Det er viktig å skille mellom hva som er SSBs samfunnsoppdrag og hvilke metoder og forskere som SSB velger å bruke for å løse samfunnsoppdraget, mener Mogstad.

– Det virker rimelig at myndighetene og andre samfunnsaktører bør ha en sentral rolle i å definere hva samfunnsoppdraget til SSB skal være. Hvordan SSB løser dette oppdraget bør imidlertid helt og holdent ligge under SSB sin ledelse å bestemme, sier han.



Fikk Meyer ut

Den umiddelbare konsekvensen av involveringen til «nettverket», er at Christine Meyer måtte gå og at omorganiseringen er stanset, mener Mogstad.

– Alt tyder derfor på at de har klart å konservere sin makt og sine posisjoner. Det er synd. En faglig sterk forskningsavdeling krever åpenhet for nye ideer og vilje til stadig omstilling, med fagfellekritikk og publisering som nødvendige elementer, skriver han.

Christine Meyer: Mistet Siv Jensens tillit på grunn av innvandringsstatistikk

Han viser til et ekspertutvalg som nylig har vurdert Norsk Forskningsråds virksomhet og som kom frem til det samme.

– Alternativet til internasjonalisering er å leve i skjermet sektor, skånet fra omstilling på grunn av fraværende konkurranse og med oppdragsgivere som har begrenset faglig grunnlag til å vurdere kvaliteten. Forhåpentligvis vil SSBs nye direktør innse dette. Spørsmålet er i så fall om SSBs ledelse denne gangen får støtte fra politisk hold og Finansdepartementet til å gjennomføre nødvendige endringer selv når LO, NHO og andre skriker opp, skriver Mogstad.

Vil ikke kommentere

VG har vært i kontakt med LO, NHO og Finansdepartementet. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Det vil heller ikke SSB-forsker Ådne Cappelen. Han har lenge vært kritisk til omorganiseringen av byrået.