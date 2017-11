SSB vurderer om de skal ta Meyers advokatregning

Statistisk sentralbyrå-sjef Christine Meyer og advokat Dag Steinfeld forhandler med Finansdepartementet om Meyers avgang over helgen. SSBs administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen skal vurdere om byrået tar regningen.

Fredag var det ventet at SSBs administrerende direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen skulle ha sitt tredje oppvaskmøte om den kontroversielle omleggingen i SSB. I stedet nektet Meyer å møte Jensen uten advokat Dag Steinfeld til stede, ettersom hun fryktet å bli sagt opp.

Utover dagen sa Jensen at hun ikke har tillit til Meyer, som hardnakket sto på at hun ikke skal gå av. Samtidig kunne VG fredag kveld avsløre at Meyer og Steinfeld forhandler om en sluttpakke for SSB-sjefen over helgen.

SSB-sjef Christine Meyer PK Foto: Hallgeir Vågenes / VG Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Det er Christine Meyer som administrerende direktør, som har bestilt og anskaffet juridisk bistand. Kontrakten er oversendt administrasjonsdirektøren, skriver Kristin Fredriksen i SSBs kommunikasjonsavdeling i en tekstmelding til VG lørdag.

Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen viste til kommunikasjonsavdelingen da VG tok kontakt lørdag. Fra før av har SSB allerede hentet inn kommunikasjonsbyrået Zynk for å hjelpe med saken.

Etter det VG erfarer skal Gundersen vurdere om oppdraget er av en art som SSB har fullmakt til å betale for, men han har enda ikke gjort den vurderingen.

Advokat: Vanlig

Advokat Henning H. Heitmann i Steenstrup Stordrange er ekspert på arbeidsrett, og sier det er vanlig at arbeidsgiver dekker advokatregningen i en forhandling om sluttavtale så lenge omkostningen er rimelig.

– Det kan være mellom 20.000 og 50.000 kroner, sier han.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at SSB tar hele regningen.

– Finansdepartementet sier at det møtet Steinfeld ville være med på fredag morgen, ikke var et oppsigelsesmøte. Der har han ikke noen rolle som en del av avtaleforhandlingen, og det er unødvendig bistand, sier Heitmann.

Skal fratre så fort som mulig

Ifølge VGs kilder er Meyer og departementet er enig om at hun skal fratre så fort som mulig, men det er enda ikke enighet om hvordan avgangen skal foregå. VG får opplyst at Steinfeld og Meyer forhandlet om betingelsene for hennes avgang til midnatt torsdag.

Begge parter ønsker å finne en løsning før helgen er over, så Meyers arbeidsforhold kan avsluttes før arbeidsuken starter på mandag, ifølge VGs kilder.

HAR IKKE TILLITT: SIv Jensen erklærte at hun ikke har tillitt til SSB-direktøren. Flere er skeptiske til prosessen som ledet fram til dette. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Svært mange har gått kritisk ut mot Meyer etter nyheten om at 25 forskere i forskningsavdelingen skal over i statistikkavdelingen, inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy. Meyer selv klandrer Finansdepartementet, og mener hun har hatt støtte helt frem til 21. oktober, da nyheten om Holmøys avskilting kom.

Hverken advokat Steinfeld eller Meyer svarte på VGs henvendelser lørdag.

Kristin Fredriksen i SSB opplyser om at kontrakten til Steinfeld ikke er journalført, og man kan derfor ikke få innsyn i den. Det må også vurderes juridisk hva som kan utleveres av informasjon, men lørdag er det ikke noen på jobb i juridisk seksjon ettersom det er helg.

Refset mediene

Steinfeld er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein og har lang erfaring med arbeidsrett. Han har ført en rekke saker med stor offentlig oppmerksomhet og interesse. I 2014 la han frem en regning på seks millioner kroner for en sak.

Han viste fredag til mediene som grunnen til at han kom inn i saken.

– Det er intet kommet fra Finansdepartementet om at man vurdere å avvikle hennes ansettelsesforhold. Men media, som jeg går ut fra dere regner med at vi skal høre på, hadde unisont sagt at ansettelsesforholdet vil være avviklet i løpet av dagen, sa Steinfeld på presskonferansen etter SSB-allmøtet.

Etter Meyers pressekonferanse fredag, benyttet han anledningen til å refse mediene.

– Jeg føler at jeg driver med voksenopplæring overfor NRK, sa han da journalist Cato Fossen spurte om Steinfeld følte han representerte SSB-sjefen på en verdig måte.

En journalist i Nettavisen fikk beskjed om at hun «åpenbart har vanskeligheter for å forstå» og ble bedt om å «slutte å bable».

