SSB-direktør Christine Meyer skal på et tredje møte med finansminister Siv Jensen fredag. Tillitsvalgt Henrik Holck Johannessen forteller om stor bekymring blant de ansatte.

Onsdag var det store spenning knyttet til møtet mellom SSB-direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen. Det endte med at Meyer snek seg ut bakveien og et nytt møte fredag.

Finansministeren svarte ikke på spørsmål om hun har tillit til Meyer.

– Det er mange som lurer på hva som skjer, hva deres arbeidsoppgaver blir i fremtiden og konsekvensene for kolleger og ressurstilgang. Og ansatte er bekymret for byråets evne til å levere, sier Henrik Holck Johannessen, nestleder i Norsk tjenestemannslag (NTL) i SSB.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med de tillitsvalgte i fagforeningene Akademikerne og Parat i SSB. Verneombud Grete Olsen vil ikke uttale seg.

– Øker risikoen



Siv Hunstad, som er tillitsvalgt for UNIO i SSB, sier til VG at situasjonen byrået er inne i, er krevende for de ansatte.

– Med så mye som skjer, er det viktig at man lander på en god løsning, sier hun med henvisning til endringene i Forskningsavdelingen og flyttingen av oppgaver mellom våre to Oslo og Kongsvinger.

Hunstad sier det er stor risiko ved at så store endringer blir gjennomført samtidig.

– Med for mye på en gang, øker sjansen for at ting går galt, sier hun.30. oktober måtte Meyer inn på Jensens teppe for første gang, etter en rekke kraftige reaksjoner på byråets planlagte omrokering. Den innebærer blant annet større satsing på internasjonal publisering, et kutt i forskningavdelingen og at flere fagmiljøer skal flyttes mellom Kongsvinger og Oslo.

Ledelsen i SSB vil ikke uttale seg før fredagens møte mellom Meyer og Jensen.

Opplever at tilliten er under press



Svært mange har gått til angrep på Meyers omleggingsplan, etter at det ble kjent at 25 forskere i SSB vil få nye arbeidsoppgaver, inkludert innvandringsforskeren Erling Holmøy. Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) har uttalt at troverdigheten til byrået står på spill.

– Det er veldig utfordrende for den enkelte det gjelder. Vi forsøker så godt vi kan å støtte opp om de som er faktisk berørt, men det er klart at dette berører hele organisasjonen. Det berører også de som ikke er direkte påvirket, men som likevel oppfatter at institusjonen er under stort press. Og at tilliten til SSB er under press spesielt, sier Johannesen, tillitsvalgt i NTL hos SSB.

Han vil ikke kommentere om ledelsen fortsatt har tillit, eller hva de ansatte synes om hvordan ledelsen har håndtert saken.

Misfornøyde forskere

Roger Hammersland er en av forskerne som blir omplassert.

– Jeg går fra møte til møte og situasjonen er preget av en viss unntakstilstand. Jeg får ikke gjort så mye annet enn å snakke med journalister og gå på møter, sier han.

Han er også representant for NTL.

– Det meste handler om dette akkurat nå. Vi vet ikke helt hva som skjer akkurat nå, og blir heller ikke informert fra ledelsen, så situasjonen oppleves som svært usikker og ubehagelig, sier han.

Forsker Geir H.M Bjertnæs er i samme situasjon som Hammersland.

– Jeg vil si at stemningen er like dårlig som jeg har sagt tidligere. Jeg vil ikke beskrive hvordan andre folk reagerer, men det er misnøye her, altså. Helt klart, sier han og legger til at han er overrasket over at saken ikke ble avgjort onsdag.