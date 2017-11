SSB-sjef til Aftenposten: – Sterkt ønske om å snakke åpent

Sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB) Christine Meyer mener at Finansdepartementet har forsøkt å legge bånd på henne og begrense hva hun kan si og ikke.

Det forteller Meyer i et intervju med Aftenposten lørdag kveld.

Det har rast rundt SSBs Christine Meyer de siste to ukene, en konflikt som eskalerte fredag til en åpen maktkamp mellom Meyer og hennes sjef finansminister Siv Jensen.

Jensen har gjort det klart at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, og ber henne vurdere nøye hva hun vil gjøre fremover.

I intervjuet med Aftenposten snakker Meyer ut om de turbulente dagene, og hevder at Finansdepartementet har forsøkt å putte munnkurv på henne.



– I noen skisser fra Finansdepartementet har det stått at jeg bare skal uttale meg «høvelig». Det er uklart for meg hva det betyr, men det har vært et ønske fra Finansdepartementet, sier Meyer til avisen.



Håper på avklaring før mandag

VG fikk fredag kveld bekreftet fra flere kilder at Christine Meyer er enig med departementet om at hun skal fratre så fort som mulig, men at det gjenstår å oppnå enighet om andre omstendigheter rundt avgangen.

Mot slutten av dagen fortalte kilder til VG at Meyer forhandler om en sluttpakke, og at begge parter håper det blir avklart før den kommende arbeidsuken begynner på mandag.

Til Aftenposten sier Meyer nå at forhandlingene handler blant annet om rammen for hva hun kan fortelle om konfliktene med finansminister Siv Jensen.

– Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd, og da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg har snakket «uhøvelig», sier hun.

Hun sier videre at hun er svært opptatt av opptatt av at det ikke skal være noen føringer for hva hun skal kunne si. Meyer ønsker imidlertid ikke å si noe om hvem som har stått for presset om å legge bånd på henne.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen sier til Aftenposten at Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld har bedt om konfidensialitet rundt forhandlingene, og at det er det de forholder seg til.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få tak i SSB-direktør Christine Meyer lørdag kveld.