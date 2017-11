SSB-sjef Christine Meyer forhandler med sin arbeidsgiver om sluttavtale

Helt til midnatt torsdag forhandlet Christine Meyer, sammen med sin advokat Dag Steinfeldt, om betingelsene for å gå av som administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Men Meyer lyktes ikke i å bli enig med eieren Finansdepartementet om en løsning som begge parter kunne leve med.

Dette får VG bekreftet fra flere kilder.

Kilder: Enige om at hun skal fratre

VG kan i kveld avsløre at Christine Meyer imidlertid er enig med departementet om at hun skal fratre så fort som mulig, men at det gjenstår å oppnå enighet om andre omstendigheter rundt avgangen.

Etter det VG kjenner til, vil forhandlingene mellom Meyer og hennes advokat fortsette gjennom helgen.

Begge parters uttalte mål skal være å komme frem til en omforent løsning før helgen er over, slik at Meyers arbeidsforhold i SSB avsluttes før den nye arbeidsuken begynner mandag.

Fredagen var dramatisk for både Meyer og finansminister Siv Jensen. På morgenen møtte Meyer opp til et avtalt møte i Finansdepartementet sammen med sin advokat. Dette opprørte Siv Jensen, som nektet advokat Steinfeldt å delta. Da svarte Meyer med å avlyse møtet.

Åpen konflikt

Resten av dagen gikk med til flere pressekonferanser. Meyer uttalte etter et allmøte i SSB at hun var bekymret for SSBs faglige og politiske uavhengighet etter de to siste ukers åpne konflikt med departementet.

Siv Jensen svarte på sin side, i en egen pressekonferanse, med å fortelle offentligheten hva hun hadde fortalt Meyer bak lukkede dører:

– Jeg har ikke tillit til Christine Meyer.

Informerte kilder på innsiden av prosessen forteller til VG at man var svært nær å oppnå enighet sent torsdag kveld, men at flere detaljer gjenstod.

Dette handlet blant annet om penger, og om hvorvidt partene skulle stå fritt til å uttale seg offentlig etterpå om den svært betente striden. Her ønsket Finansdepartementet en mer restriktiv linje enn Meyer.

Professor-permisjon

Christine Meyer har i mange år hatt permisjon fra stillingen som professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. I mellomtiden vært toppsjef i Konkurransetilsynet, som også ligger i Bergen. Hun vil etter alt å dømme returnere til kateteret på handelshøyskolen etter drøye to år som toppsjef i SSB.

Det var i et møte klokken 08.15 torsdag morgen, i Finansdepartementet, at Siv Jensen sa rett ut til Christine Meyer at hun ikke lenger hadde tillit til henne.

Bakgrunnen for striden har blant annet vært omorganiseringen og reduksjonen av SSBs forskningsavdeling. Dette førte til at den profilerte forskeren Erling Holmøy måtte skifte avdeling, til statistikkavdelingen.

Holmøy har vært mest kjent for å ha laget SSBs såkalte innvandringsregnskaper. Derfor skapte flyttingen av Holmøy meget sterke reaksjoner, da enkelte mente at han i realiteten ble degradert.