SSB-Meyer brukte over 49.000 kroner på rådgivere på én dag

Christine Meyer og Statistisk sentralbyrå (SSB) brukte 448.000 kroner på PR-byrået Zynk i 18 dager under høstens krise. Så gikk hun av som sjef i byrået.

Zynk ble engasjert av SSB i høst for å gi råd til daværende administrerende direktør Meyer, som flere ganger ble kalt inn på teppet av finansminister Siv Jensen før hun sluttet. Konflikten mellom Jensen og Meyer skal opp i kontrollkomiteen neste uke.

Nå viser fakturaen til Zynk, som VG har fått innsyn i, at kommunikasjonsbyrået har vært med på laget hele veien. Det er SSB som har tatt regningen.

27. oktober ble Meyer innkalt til oppvaskmøte av Jensen. Allerede samme dag ga Zynk-partner og tidligere statssekretær Guri Størvold råd som kostet 7560 kroner.

Innen det første møtet var over, 30. oktober, kostet tjenestene til Størvold og partner Hans Olav Otterlei like under 58.000 kroner. De hadde gitt råd i 23 timer over fire dager med en timelønn på 2520 kroner.

I de to påfølgende dagene ga Størvold løpende rådgivning for over 40.000 kroner.

10. november ble den avgjørende dagen i kampen om SSB. Da gikk Meyer og Jensen i strupen på hverandre på hver sin pressekonferanse etter at Jensen nektet å møte Meyer hvis hun hadde med advokat Dag Steinfeld. 12 timers rådgivning fra Zynk-duoen kostet over 30.000 kroner den dagen.

Torsdag, én dag tidligere, fikk Meyer beskjed av embetsverket i departementet om at hun ikke lenger hadde finansministerens tillit. Samme dag begynte forhandlinger om en sluttpakke for sjefen. Denne dagen jobbet Størvold i 16 timer og Otterlei i 3,5. Prislappen da arbeidsdagen var slutt, ble på over 49.000 kroner.

STATSSEKRETÆR: Størvold ga mest råd til Meyer. Her er hun fra tiden som statssekretær for Liv Signe Navarsete. Foto: Frode Hansen , VG

8. november møttes Meyer og Jensen for andre gang, og finansministeren ønsket ikke å si om hun hadde tillit til direktøren. Også den dagen kostet Zynk-duoen rett over 30.000 kroner. 7. november, dagen før møtet, brukte SSB mer enn 20.000 kroner på å forberede Meyer på møtet.

Teamet til Zynk besto av Størvold, Otterlei og tidligere Dagens Næringsliv-journalist Marte Ramuz Eriksen. Eriksen fakturerte kun for én time 14. november.

Rådgivningen til Zynk kostet i alt 448.000 kroner med merverdiavgift. 1426 kroner ble brukt på taxi og parkering.

VG har tidligere omtalt Zynks plan for å løse saken. Den besto av tre deler:

Skape ro om saken, blant annet ved å adressere kritikk, klargjøre synspunkter og kritisk velge hva man vil kommunisere om.



Endringsprosessen i SSB må få en forankring eksternt, inkludert partene i arbeidslivet, politikerne og de som bruker SSBs forskning.



Når omorganiseringen sannsynligvis settes i bero, må det håndteres internt at store deler av organisasjonen er «i limbo».



Christine Meyer ønsker ikke å kommentere saken. Hun gjør seg om dagen klar til høring om høstens konflikt. Neste uke skal Stortinget finne ut av om Siv Jensen har opptrådt forsvarlig.

Zynk-sjef Anniken Jebsen opplyser at det er kundene som får kommentere deres arbeid.

– Tidligere administrerende direktør ønsket ekstern bistand til krisekommunikasjon i denne spesielle situasjonen. Kommunikasjonsavdelingen fikk i oppdrag å komme med forslag til en rådgiver som kunne starte raskt. Rådene ble gitt til Meyer, og i tillegg brukte forskningsdirektøren dem noen få timer, skriver seksjonssjef Jon Olav Folsland i SSB i en e-post til VG.

