SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm i Statistisk sentralbyrå (SSB) leverte allerede i mai rapporten med beregninger av prislappen for innvandringen til Norge. Et halvt år etterpå er den fortsatt ikke publisert.

Rapporten, som blant annet viser at innvandrere fra Afrika og Asia særlig bidrar til økte offentlige utgifter, har ligget på pulten til SSBs forskningsdirektør Kjetil Telle siden 9. mai.

På VGs forespørsel bekrefter Holmøy at han opplever at godkjenningen av rapporten har blitt trenert av hans egen ledelse.

VG har snakket med flere kilder som bekrefter at et halvt års behandlingstid for godkjenning av rapporter er uvanlig.

– Jeg har blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess som har vært langt mer omstendelig enn det som er vanlig, og her har jeg mye erfaring. Godkjenningen kalles kvalitetssikring av mine overordnede, men det er illusorisk. Jeg har måttet bruke mye tid på å besvare kritikk og spørsmål som virker inkompetent og irrelevant. Den har også angrepet selve problemstillingene som var avtalt med Finansdepartementet og Brochmann II-utvalget, en avtale som SSBs ledelsen hadde signert, sier Holmøy.

SSB avviser trenering



Forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB avviser at han har trenert rapporten.

«Jeg har ansvaret for å kvalitetssikre slike rapporter. Andre forskere på avdelingen har lest grundig og gitt innspill, og forfatterne har deretter vurdert og innarbeidet endringer. Til sist har jeg lest rapporten igjen, og gitt noen mindre kommentarer» skriver han i en e-post til VG.

I februar i år leverte det såkalte Brochmann II-utvalget sin rapport om de langsiktige konsekvensene ved høy innvandring til Norge.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) i desember 2015 oppnevnte utvalget ba hun også SSB-forsker Holmøy om å være medlem av utvalget – en fjær i hatten for SSB.

Men da Holmøy etter at utvalget hadde levert sin rapport skulle utarbeide SSBs utdypende rapport, som en oppfølging av arbeidet i utvalget, gikk det tregere enn antatt.

– Vi arbeidet parallelt med to fyldige rapporter, og jeg fikk ikke levert den første av rapportene til ledelsen i SSB før 9. mai. Dette skyldtes dels at jeg undervurderte arbeidet med å forstå og forklare alle effektene. Men vel så viktig har det vært at SSB-ledelsens forslag om endringer har gjort det vanskelig for svært mange å konsentrere seg om det faglige arbeidet. Det gjelder både de mer enn 60 som berøres av at arbeidsoppgaver flyttes mellom Oslo og Kongsvinger, og forskerne. Spesielt har det blitt mer og mer tydelig utover i 2017 at SSB-ledelsen verdsetter modellbasert forskning lavere enn før. Dette har vært kjernevirksomheten her siden rundt 1970. Innvandringsanalysen befinner seg i denne tradisjonen. Men etter at jeg leverte den har det tatt uvanlig lang tid å få den godkjent, sier Holmøy.

Omorganisering satt på pause



Den siste uken har det stormet rundt SSB og direktør Christine Meyer etter at nettstedet Minerva fortalte at mannen bak innvandringsregnskapene, Holmøy, ikke lenger får fortsette å forske på innvandring.

Bråket førte til at finansministeren kalte SSB-direktør Christine Meyer inn på teppet til oppvaskmøte i Finansdepartementet mandag. Der fikk Meyer klar beskjed om at finansministeren ikke var fornøyd med hennes plan for omorganiseringen av SSB.

Tirsdag har de ansatte i SSB fått beskjed om at hele omorganiseringen er stilt i bero inntil videre, etter det VG erfarer. SSBs kommunikasjonsavdeling opplyser til VG tirsdag kveld at de ikke vil gi flere kommentarer til møtene med finansministeren.

Samtidig er også rapporten fra Holmøy og Strøm nå brått blitt godkjent, opplyser SSB til VG.

– Hva er din oppfatning av SSB-ledelsens oppfatning av det forskningsarbeidet du har gjort, blant annet på innvandring?

– Arbeidet vårt nå har vært etter avtale med og ønske fra Finansdepartementet. Vi har vært enige om at vi skulle prioritere ressurser til dette. Jeg og min medarbeider har ikke spart oss for å få jobben gjort.Vi har fått god respons fra oppdragsgiverne. Det har vært nedbrytende å merke at SSB-ledelsen ikke ville verdsette dette og lignende typer analyser når man skulle plukke ut dem som skulle fortsette i Forskningsavdelingen. Og det har vært bittert å se at ekstrainnsatsen for å få dette ut er blitt skuslet bort av en helt unødvendig omstendelig godkjenningsprosess, sier Holmøy, og legger til:

Ikke ønsket



– Jeg har absolutt følt at den type utredningsarbeid jeg har drevet med, er noe den nye ledelsen ikke ønsker. Jeg velger å tro at det ikke handler om at det er innvandring som er temaet, men at man ønsker en annen type forskning i SSB. Jeg føler at jeg og andre har vært utsatt for usaklig nedvurdering fra SSB-ledelsen som vi ikke har fått besvare. Det har ikke vært lagt opp til reell faglig diskusjon der erfarne forskere innenfor kjernevirksomheten har fått forsvare våre sterke faglige tradisjone, sier SSB-forskeren.

Frp: Ser ikke bra ut



Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er bekymret over situasjonen SSB har havnet i.

– Dette føyer seg inn i rekken av merkelige hendelser fra SSB, hvor det kan se ut som ledelsen forsøker å trenere saker som kan vise negative konsekvenser av innvandring. Jeg håper ledelsen ved SSB har gode svar på hvorfor denne rapporten har blitt liggende, for det ser absolutt ikke bra ut. Etter det jeg vet er dette langt over normal behandlingstid for å få godkjent en rapport, sier Helgheim.

Finansminister Siv Jensen vil ikke kommentere saken, men viser til at det er planlagt et nytt møte med SSB-ledelsen neste uke.

Forskningsdirektør Telle i SSB kommenterer kritikken fra Holmøy slik:

«Generelt kan jeg bekrefte at jeg er opptatt av grundig kvalitetssikring. Det gjelder spesielt når analysen eller metoden ikke er blitt utsatt for kritikk fra forskere ellers i verden, slik som er vanlig ved publisering av forskning i anerkjente internasjonale tidsskrift. Forskere i hele verden bidrar til å utvikle metoder og modeller hele tiden. Tilliten til SSBs analyser er avhengig av at vi viser at vi henger med i denne kunnskapsutviklingen» skriver Telle til VG.