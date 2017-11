SSB henter inn PR-hjelp

De siste ukene har det stormet rundt Statistisk Sentralbyrå (SSB) og direktør Christine Meyer. 27. oktober hentet SSB inn kommunikasjonsbyrået Zynk.

Fredag klokken 12 gikk fristen ut på anbud for kommunikasjonsbistand til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Oppgavene inkluderer rådgivning i krisesituasjoner, men også veiledning for å forberedere ledelsen på slike situasjoner og hindre at det oppstår.

Kommunikasjonsbyrået Zync er et av tre byråer som kjemper om anbudet, men Zynk ble allerede engasjert av SSB fredag 27. oktober, opplyser administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen til VG.

Rammen for den anskaffelsen er på 100.000 kroner pluss merverdiavgift.

Zynk ble engasjert seks dager etter nyheten om at 25 forskere mister jobben i forskningsavdelingen til SSB, noe som har skapt stor offentlig debatt. Direktør Christine Meyer har fått hard kritikk fra flere hold.

På mandagen i den påfølgende uken etter at Zynk ble hentet inn, ble Meyer kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen. SSB ligger under Jensens departement.

«Kritisk mediesituasjon»



Det nye anbudet har en kontraktstid på tre år og en øvre ramme på en million kroner.

– SSB har en velfungerende kommunikasjonsavdeling, som daglig håndterer kommunikasjon med omverden knyttet til våre statistikk- og forskningspubliseringer. SSB har i høst opplevd en kritisk mediesituasjon. Kritiske mediesituasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten, brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser. Disse situasjonene er så annerledes enn det ordinære kommunikasjonsarbeidet i SSB at SSB har behov for å knytte til seg eksperter på håndtering av media i kritiske situasjoner, skriver Gundersen i en e-post til VG om det nye anbudet.

Vil ikke kommentere

– Det stemmer at det er et anbud ute med frist i dag. Det er flere byråer inne der, og vi kommer til å levere tilbud, sier partner Guri Størvold i Zynk til VG.

Hun vil ikke kommentere arbeidet de har gjort for SSB så langt, og opplyser om at Zynk har som prinsipp å ikke svare på spørsmål om kundeforhold.

I hardt vær

Etter nyheten om omorganiseringen av SSBs forskeravdeling, har det stormet om byrået.

Tirsdag kunne VG avsløre at ledelsen holdt tilbake en kontroversiell rapport om innvandring. Rapporten ble publisert samme dag.

Mandag var Meyer på oppvaskmøte hos finansminister Siv Jensen. Finansministeren ønsket en orientering om den omstridte omrokkeringen i SSB, som har skapt store bekymringer.

På møtet fikk Meyer beskjed om å komme tilbake neste uke med en ny løsning. Imens er omleggingen satt på vent.

I omorganiseringen skal 25 forskere bli flyttet fra forsknings- til statistikkavdelingen. En av forskerne som mister sin plass er Erling Holmøy, mannen bak innvandringsregnskapene til SSB. I tillegg vil Meyer at forskerne skal satse mer på internasjonal publisering.

Tidligere leder av forskningsavdelingen Olav Bjerkholt har omtalt prosessen som et politisk kupp, mens stortingspolitiker Liv Signe Naversete i Senterpartiet ikke er sikker på at SSB kan levere nøytral og objektiv forskning.