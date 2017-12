SSB-forskere støttet Meyer

Flere ansatte i Statistisk sentralbyrå (SSB) har kritisert Christine Meyers omorganiseringsplan for byrået. Samtidig signerte 11 forskere en uttalelse som støttet Meyer, men sendte den bare til henne.

«Vi stiller oss bak den nye målsettingen for forskningsavdelingen», heter det i uttalelsen som 11 unge forskere i byrået var med på.

De støttet den kontroversielle prosessen som til slutt kostet Christine Meyer jobben som sjef i SSB etter en lang konflikt med finansminister Siv Jensen. Mens flere ansatte har kommet med kritikk i mediene, valgte imidlertid de 11 å kun sende uttalelsen til Meyer.

MISTET TILLIT: Finansminister Siv Jensen mistet tilliten til Christine Meyer på grunn av omorganiseringen av SSB.

I uttalelsen står det blant annet at publisering i internasjonale tidsskrifter burde være et mål for avdelingen og at det burde være tydelige krav til produksjon. Forskerne mener også at SSB må ha mulighet til å flytte på sine medarbeidere, men var noe delt i synet på flytting i organisasjonen.

Senere har Jensen uttalt at Meyer blant annet mistet hennes tillit fordi departementets bekymringer materialiserte seg «gjennom omfattende samfunnsdebatt hvor det ble reist kritikk mot ledelsen i SSB».

Flere grupper

MER OFFENSIVE: - Ola Vestad angrer på hvordan forskerne håndterte saken i første omgang.

SSB-forsker Ola Vestad var med på uttalelsen. Han deler Forskningsavdelingen inn i tre grupper: Motstanderne av omorganiseringen, de som er på linje med ham og de med sympati for begge sider.



– Motstanderne har vært aktive i media helt fra starten. Min gruppe har ment at interne retningslinjer gjelder også i en slik prosess og at interne diskusjoner burde holdes internt, sier han.

De 11 skrev uttalelsen som et svar på medieuttalelser fra motstanderne av omorganiseringen da det interne Bye-utvalget la frem sin rapport på starten av året. Det ble foreslått at uttalelsen skulle sendes til hele avdelingen, men forslaget fikk ikke flertall.

– I ettertid tenker jeg at vi burde ha vært mer offensive, og spilt etter deres regler helt fra starten av, sier Vestad.

– Meyer var hele tiden klar på at prosessen i SSB var åpen og inkluderende. Ikke en eneste gang fikk vi som var uenige beskjed fra henne eller Telle om at vi ikke skulle svare på henvendelser fra media i denne saken, svarer forsker Ådne Cappelen, en av omorganiseringens kritikere.

Erling Holmøy, som også har vært aktiv i mediene, sier han ikke ser at han eller andre har brutt noen retningslinjer gjennom sine uttalelser.

– En klubb som mener det samme



Det er ikke bare internt i SSB det har vært misnøye med medieuttalelser. Flere profilerte økonomer og forskere har sagt til VG at en gruppe mannlige sosialøkonomer mobiliserte for å hindre omorganiseringen av SSB.

NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes skriver i en e-post til VG at det sett utenfra ser ut som «en klubb som mener det samme».

KLUBB: Kjell Gunnar Salvanes mener en klubb har gått ut mot omorganiseringen i SSB.

– Og det er at Norge skal styres på en bestemt måte. Denne måten er gjennom de gamle modellene til SSB, sier han.

– Jeg tror nok det er noe sant i påstanden om at et nettverk har mobilisert alle krefter for å bevare en type modeller og analyse i SSB, sier professor Kjetil Storesletten ved UiO, en av Norges fremste makroøkonomer.

Professor Erling Steigum på BI mener motstanderne av omorganiseringen ikke har forståelse for internasjonal forskning i makroøkonomi.

– Og det har alltid vært veldig viktig at SSB fortsetter i samme spor med sine gamle modeller. Derfor har det vært kraftige reaksjoner når Christine Meyer har prøvd å få gjennom en etterlenget modernisering, sier han.

Flere andre akademikere VG har vært i kontakt med er enig med trioen.

– En faglig diskusjon



VG har også vært i kontakt med flere motstanderne av omorganiseringen, som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene. De ønsker ikke å uttale seg offentlig, men mener at konflikten i stor grad handler om faglige uenigheter og en reell frykt for konsekvensene omorganiseringen ville ha.

FAGLIG DISKUSJON: Konflikten kommer på grunn av uenigheter om faget, mener Ådne Cappelen.

– Det er en faglig diskusjon om hva slags modeller man skal jobbe med. Det har ikke primært å gjøre med om det er sosialøkonomer fra 60-, 70-, 80-, 90- eller 2000-tallet, men er heller en faglig diskusjon på tvers av slik bakgrunn, sier forsker Ådne Cappelen.

Det foregår også en internasjonal debatt om hvilke modeller som er hensiktsmessige til hvilke formål og heller ikke her er alder avgjørende, legger han til.

– Det er merkelig at noen mener at jeg tilhører en klubb, mens de selv ikke tilhører noen klubb. Saken er at det i økonomifaget er mange «klubber» eller faglige miljøer som strider mot hverandre, sier Cappelen.