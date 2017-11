Onsdag skal SSB-sjef Christine Meyer nok en gang inn på teppet til finansminister Siv Jensen. Utfallet blir avgjørende for ansatte i byrået, mener forsker Roger Hammersland.

Det har stormet rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) etter at det 21. oktober ble klart at direktør Christine Meyer vil omorganisere forskningsavdelingen og satse mer på internasjonal publisering. Samtidig skal flere forskningsmiljøer flyttes fra Oslo til Kongsvinger og motsatt.

Stortingspolitikere har mistet troen på byråets objektivitet. Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen uttrykker skepsis, og Meyer har to ganger blitt kalt inn på teppet til sin sjef finansminister Siv Jensen. Det andre møtet finner sted onsdag.

Forsker Roger Hammersland er en av dem som blir omplassert.

– Folk har allerede begynt å forlate arbeidsplassen, og mye vil i fortsettelsen avhenge av hva som blir utfallet av møtet på onsdag. Om møtet blir negativt, er det klart at mange vil søke seg vekk, sier han.

Satt på vent

VG har vært i kontakt med flere forskere og statistikkansatte som nå ønsker seg bort fra SSB, og som frykter alvorlige konsekvenser for SSBs muligheter til å levere på viktige områder dersom ansatte forsvinner.

KRITISK: Forsker Roger Hammersland synes lite om omleggingen i SSB. Foto: , SSB

Flere ansatte i forskningsavdelingen reagerer på at færre forskere nå skal satse mer på internasjonal publisering, og at de ikke lenger får jobbe med sine fagfelt.

– Kravene om internasjonal publisering vil selvfølgelig gjøre noe med incentivene relatert til det å jobbe med forvaltningsrelaterte prosjekter. Når du vet at det eneste du blir målt på er slike publiseringer, så vil ikke entusiasmen forbundet med å ta på seg slike oppdrag være spesielt stor, sier Hammersland.

Utenfor forskningsavdelingen er flere ansatte bekymret for at fagmiljøer flytter til Kongsvinger. Hammersland beskriver det som en «minst like viktig sak».

Omleggingen har blitt satt på vent frem til møtet. Den har lenge vært planlagt, men Jensen bestemte seg for at hun ville høre om mulighetene for en annen løsning etter at flere uttrykte sin skepsis.

Kritiske til ledelsen

MISFORNØYD: Geir H.M. Bjertnæs forteller at flere er misfornøyde med ledelsen. Foto: , SSB

– Vi har kommet med svært mange innspill. Disse innspillene har etter det jeg kan se i liten grad blitt tatt til etterretning, sier Hammersland.

– Mange er kritiske til ledelsen, både måten det gjøres på, hvordan utvelgelsen foregår, kriteriene som har blitt stilt og hvordan de har blitt vektlagt, sier Geir H.M. Bjertnæs, en annen forsker som blir omplassert.

Flere i forskningsavdelingen beskriver ledelsens håndtering som en «katastrofe» og mener ledelsen har opptrådt uprofesjonelt. En kaller omorganiseringen for en maktdemonstrasjon av ledelsen.

Flere ansatte utenfor forskningsavdelingen forteller at de er skeptiske til forklaringen på hvorfor omorganiseringen blir gjennomført, og synes det er vanskelig å se fordeler med den.

SSBs ledelse ved Christine Meyer ønsker å kommentere saken før møtet onsdag.

