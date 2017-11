SSB-flytting kan gå ut over viktige klimatall

For Miljødirektoratet er det helt avgjørende å få tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). En miljøgruppe i byrået er bekymret for konsekvensene av flytting til Kongsvinger.

Mange både i og utenfor Statistisk sentralbyrå (SSB) har uttrykt sin bekymring om de mange endringsprosessene i byrået de siste ukene. 25 forskere i forskningsavdelingen får nye arbeidsoppgaver, mens flere fagmiljøer skal flyttes til og fra Oslo og Kongsvinger.

Frem til det tredje møtet mellom finansminister Siv Jensen og SSBs administrerende direktør Christine Meyer fredag, er prosessen i forskningsavdelingen satt i bero. Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Meyer sannsynligvis er ferdig som sjef.

Møtet mellom SSB-direktøren og Siv Jensen skal være klokken 09.00 fredag.

Utslippsstatistikken til SSB er et av områdene som er vedtatt flyttet til Kongsvinger I en intern høringsuttalelse fra mai skriver gruppen om konsekvensene den frykter om flyttingen blir gjennomført.

«Vi mener utredningen er særlig mangelfull når det gjelder vurderingene for vårt arbeidsområde», står det innledningsvis.

Henning Høie leder utslippssgruppen og vil ikke kommentere saken.

Ledelsen i SSB besvarte ikke VGs henvendelser om en kommentar torsdag ettermiddag.

Flere grunner

Det blir først trukket frem at det vil være negativt om sentrale statistikker blir splittet, før det går over til konkrete tall for utslipp.

De frykter det vil være vanskelig å opprettholde byråets forpliktelser dersom denne statistikken flyttes til Kongsvinger. Statistikken inkluderer blant annet en detaljert avtale med Miljødirektoratet knyttet til Norges rapportering av utslipp til blant annet FNs Klimakonvensjon.

Arbeidet med statistikken er svært komplekst, og nye medarbeidere vil ikke kunne ta over oppgavene uten opplæring som antagelig vil måtte strekke seg over flere år, står det i uttalelsen.

Dette kan få en rekke alvorlige konsekvenser om SSB ikke klarer å opprettholde avtalen, og andre instanser må beregne tallene til FN-rapporteringen, heter det videre i uttalelsen.

Et årlig bidrag til SSB vil forsvinne, slik at kvaliteten og virksomheten i SSBs statistikk reduseres.

SSB vil miste en viktig samarbeidspartner, og svekke grunnlaget i statistikkarbeidet.

SSBs tall til FN, tallgrunnlaget som forskningsavdelingen bruker i sine modeller og fremskrivningene Finansdepartementet og Miljødirektoratet lager, vil alle bli svekket.

Norge vil kunne få to miljøer som utarbeider utslippstall, som sannsynligvis vil ha forskjeller. Det vil være negativt for brukerne og medføre en stor belastning for SSBs omdømme utad.

Benytter tallene

BEKYMRET: Robert Steen sier tallene til gruppen er viktige for Oslo kommune. Foto: Helge Mikalsen , VG

Finansbyråd i Oslo kommune, Robert Steen (Ap), er en av dem som lener seg på tallene fra SSBs uttslipsstatistikkgruppe. Utslippsstatistikken benyttes til klimaarbeidet og klimabudsjettet i kommunen, som benyttes til å få ned forurensning og utslipp.

– Vi har sagt at vi skal gjøre noe med klimagassutslippene her og nå, ikke til en annen tid på et annet sted. Derfor er vi veldig opptatt av klimatallene til SSB. På rådhuset er vi veldig bekymret for hva som skjer innenfor klimaområdet og forskningen der, sier han.

Steen mener kommunen er helt avhengig av at vi har et SSB som klarer å gi oss gode tall på hvordan klima og utslipp utvikler seg.

– Nå er vi i en situasjon hvor SSB ser ut til å svekkes på dette området. Når SSB flytter denne delen til Kongsvinger, blir fagmiljøet ødelagt, og staten og kommunene blir fratatt evnen til å se hva som skjer, sier han.