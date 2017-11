SSB-direktøren: Hadde ikke møte med finansministeren likevel

Christine Meyer skulle i et tredje oppvaskmøte med finansministeren fredag morgen.

Det har stormet rundt administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB). VGs kilder har sagt at Meyer trolig er ferdig som SSB-leder etter møtet med finansminister Siv Jensen fredag morgen.

Foreløpig er det ikke inngått noen avtale om Meyers avgang, ifølge VGs kilder. Etter at Christine Meyer for andre gang ble kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen onsdag morgen, ville ikke Siv Jensen svare på om hun fortsatt hadde tillit til Meyer.

På vei inn til Siv Jensen fikk Meyer spørsmål om hvorvidt hun vil fortsette som SSB-direktør eller gå av. Etterhvert ble det klart at dette ikke hadde blitt diskutert i det hele tatt i dagens planlagte møte .

– I dag fikk jeg invitasjon om et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene i dag at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller levert noe varsel om oppsigelse.

På vei ut av det planlagte møtet fortalte SSB-direktøren at hun ikke hadde fått ha med seg en rådgiver i dag. På grunn av dette har hun valgt å vente med å diskutere temaet.

Bakgrunnen for SSB-striden er at Meyer satte i gang en svært kontroversiell omorganisering av SSBs forskningsavdeling uten å skaffe seg tilstrekkelig ryggdekning i sitt eget styre eller hos sine eiere i Finansdepartementet.

Den planlagte rokeringen i SSB innebærer en flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.

PÅ VEI TIL Å MØTE SIV: Det har vært mye oppstyr rundt administrerende direktør i SSB Christine Meyer de siste ukene. Her er hun på vei inn i sitt tredje møte med finansministeren.

Kontroversiell omorganisering

Referater som VG har fått tilgang til, viser at styret i SSB advarte Christine Meyer mot å gå for fort frem med omorganiseringen. Men Meyer sto på sitt.

Flere har reagert på den planlagte omleggingen, som for tiden er satt på vent. Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har uttrykt stor skepsis mot Meyers planlagte prioritering av internasjonal forskning, fordi SSB skal være grunnlag for blant annet politiske beslutninger i Norge. Den tidligere lederen av SSBs forskningsavdeling har kalt saken et «politisk kupp», og stortingspolitikere sier de har mistet troen på byråets objektivitet.

En av grunnen til at omorganiseringen av SSB har vakt så mye oppsikt, er at mannen bak innvandringsregnskapene, Erling Holmøy, ikke lenger vil få forske for byrået.

Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak den kontroversielle rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse. Den ble til slutt frigitt torsdag. Her kan du lese hva rapporten inneholdt.

