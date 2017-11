SSB-direktøren: Ble drapstruet

Tidligere administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, mottok flere ubehagelige meldinger under striden om byrået.

21. oktober blusset striden om Statistisk sentralbyrå (SSB) opp for alvor. Den kontroversielle omleggingen av forskningavdelingen i byrået hadde pågått i lang tid, men det var først da det ble kjent at 25 forskere må gå til statistikkavdelingen. 24. oktober kom det ut at innvandringsforskeren Erling Holmøy ble flyttet.

DØDSTRUSSEL: Denne meldingen fikk Christine Meyer på Facebook under SSB-striden. Foto: Skjermdump

Ikke lenge etter fikk SSB-direktør Christine Meyer i en melding på meldingstjenesten til Facebook.

– Du fortjener ei kule i bakhodet, skrev en mann til henne klokken 22:16 på kvelden Meyer sier er enten 24. eller 25. oktober.

Hun har slettet meldingen, men tok et bilde.

Meyer forteller til VG at hun politianmeldte meldingen.

– Oppfattet du meldingen som en drapstrussel?

– Ja, i hvert fall ble jeg så urolig at jeg valgte å politianmelde, sier Meyer.

Fikk mange meldinger

– Jeg fikk mange meldinger om at jeg måtte trekke meg i mange upolerte varianter, men dette var en annen karakter og jeg valgte derfor å politianmelde denne, sier hun til VG.

Da VG kontaktet Oslo-politiet fredag klarte ikke de å finne anmeldelsen, men opplyste om at det ikke nødvendigvis betyr at den ikke har kommet inn.

Meyer sier SSB fikk over et titalls henvendelser om henne i perioden hvor hun også fikk mye offentlig kritikk og måtte på oppvaskmøter med finansminister Siv Jensen.

– Jeg fikk jo masse e-poster, også veldig truende e-poster, men de fleste er stort sett «skam deg», «hvordan kan du være direktør» og «hvordan kan du stå for dette», forteller den tidligere SSB-sjefen.

VG har fått tilgang til flere av e-postene om Meyer som har blitt sendt til SSB.

«Du er virkelig en stor skam for hele landet», skriver en som reagerer på Meyers positive syn på innvandring. «For et upålitelig rottereir SSB har blitt under Meyer og hennes medløpere», skriver en annen. En tredje mener SSB benyttet «stasi-metoder» da innvandringsforsker Erling Holmøy mistet jobben.

Fikk ikke gå offentlig

Mange gikk altså til angrep på Meyer både privat og offentlig før det første møtet med Siv Jensen 30. oktober.

Etter møtet ble de to enige om å stille omorganiseringen i bero, men Jensen nektet å la Meyer gå ut med det offentlig – etter at hun hadde fått dødstrusler om saken.

Meyer hadde et sterkt ønske om å fortelle om løsningen offentlig.

– Jeg mente det var riktig i en situasjon med så mye uro å ikke bare løpe ut med et delsvar, sa Jensen i et intervju med VG mandag.

Pågår fortsatt

Søndag ble Meyer enig med Finansdepartementet om å slutte i jobben som SSB-sjef. Birger Vikøren har kommet inn som midlertidig erstatter fra Norges Bank, men selv om Meyer er ute av byrået, er ikke saken over.

I et intervju med VG samme dag som hun gikk av, sier Meyer at Finansdepartementet ringte henne før det første oppvaskmøtet med Siv Jensen og sa at saken ville løse seg hvis hun ga innvandringsforskeren Holmøy jobben tilbake.

Dette har finansminister Siv Jensen hardnakket avvist. Ifølge Jensen ble Holmøys navn nevnt i samtaler mellom departementet og Meyer på grunn av den viktige forskningsmodellen han har kjennskap til.

Stortinget undersøker

Nå har flere komiteer på Stortinget fattet interesse i saken. Allerede før Meyer fortalte om det hun ser på som et uanstendig forslag fra departementet, hadde flere medlemmer av finanskomiteen sendt spørsmål til Jensen om saken.

Etter intervjuet kastet kontrollkomiteen også seg på, og sendte tirsdag seks spørsmål til Jensen. Siden har departementet fokusert på å besvare disse spørsmålene.

