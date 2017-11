SSB-direktør støtter Meyer: – Historien er akkurat som hun forteller

Finansdepartementet har avvist at Christine Meyer ble bedt om å gi innvandringsforskeren Erling Holmøy jobben tilbake. Nå får Meyer støtte av fagdirektør Torstein Bye, som var til stede da departementet ringte.

– Hun var svært opprørt.

Slik beskriver fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tidligere sjef Christine Meyer, da hun søndag 29. oktober møtte sine direktører etter å ha vært på telefonen med Finansdepartementet. Det var like før det første oppvaskmøtet med Siv Jensen om situasjonen i byrået.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

FERDIG: Christine Meyers omlegging av forskningsavdelingen kostet henne jobben. Foto: Tore Kristiansen , VG

Meyer satt i direktørmøte på sitt kontor i andre etasje på SSB da ekspedisjonssjef Amund Holmsen ringte. VG er kjent med at Bye, forskningsdirektør Kjetil Telle og kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn var til stede.

Støtter Meyers forklaring

Ifølge Meyer ringte Holmsen med et budskap om at striden om byrået ville løse seg hvis hun ga innvandringsforsker Erling Holmøy jobben tilbake.

Dette har vekket oppsikt, og blir nå undersøkt av kontrollkomiteen på Stortinget.

TIL STEDE: Kjetil Telle var også på møtet, forteller Meyer. Foto: , SBB

– Vi var fire samlet hos Meyer da denne telefonsamtalen kom fra Finansdepartementet. Christine fortalte da oss andre hva samtalen gjaldt og historien er akkurat som hun forteller, sier Bye.



Les også: Slik ble Frp-Siv detaljorientert om SSB-endringene

Han er den første som har støttet Meyers beskrivelse av samtalen. Finansdepartementet har avvist at Meyer fikk en slik beskjed fra Holmsen.

Avviste forespørselen

– Vi satt i et møte på mitt kontor. Jeg gikk ut av kontoret for å ta samtalen med Finansdepartementet, sier Meyer.

Direktørene var ikke til stede under samtalene. Meyer sier det var flere, ettersom hun konfererte med Telle og Bye innimellom. De to har vært viktige i Meyers arbeid for å legge om byrået. Telle var ansvarlig for omleggingen av forskningsavdelingen, mens Bye ledet et utvalg som vurderte avdelingens innretning.

Fikk du med deg? SSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer

– Siden det var snakk om å flytte modellene og personene, så var den ene mottager og den andre avsender, sier hun om henholdsvis Bye og Telle.

De to reagerte kraftig, ifølge den tidligere SSB-sjefen.

– De var like sjokkert som meg, sier Meyer, noe Bye bekrefter.

Avviste forespørselen

Meyer har tidligere fortalt at hun avviste departementets forespørsel.

– Jeg sa at hvis Siv Jensen ønsker dette, så må hun i tilfelle instruere meg skriftlig om å gjøre det, sa hun til VG da hun fortalte om samtalen.

Men en slik instruks kom aldri.

Utvalget er uenig: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

Kjetil Telle har ikke svart på VGs henvendelser om saken. Kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn ønsker ikke å kommentere hva som skjedde under møtet.

Jensen gikk ut mot Meyer tidligere i november:

Snakket om Holmøy

Finansdepartementet har hele tiden avvist at Meyer ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake. Siv Jensen beskriver samtalen slik til VG:

– Det er ikke riktig at departementet har bedt Meyer flytte Erling Holmøy tilbake til Forskningsavdelingen. Formålet med samtalen var å forberede møtet mellom Meyer og finansministeren, inkludert å se om det var mulig å finne forslag som kunne bidra til å løse den vanskelige situasjonen i forskningsavdelingen. Departementet formidlet at det var viktig at modellene og tilhørende nøkkelpersonell var samlet i samme avdeling, sier Jensen.

Fikk du med deg? SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap»

– Vi spurte om nøkkelpersonell (Erling Holmøy, Nils Martin Stølen og Birger Strøm, journ. anm.) kunne bli værende i forskningsavdelingen, men ble gjort klar over at det ikke var aktuelt uten instruks. Instruks var ikke et alternativ. Videre stilte vi spørsmål om innplasseringskriteriene kunne justeres til å inkludere modellerfaring, men Meyer mente heller ikke det var en god løsning. Departementet spurte da om det heller kunne være en løsning å la modellene følge med nøkkelpersonene over i statistikkavdelingen. Meyer var enig i at det var et forslag hun kunne bringe med seg til møtet dagen etter, sier finansministeren.

Meyer har et annet syn på hvordan samtalen gikk:

– Den startet med spørsmål om å flytte på Holmøy og det ikke ble nevnt noen modell. Senere ble det utvidet til to personer, og om de kunne ta med seg oppgavene til statistikkavdelingene. Jeg kan ikke huske at Birger Strøm ble nevnt, sier hun.

Les også: Ny SSB-sjef vraker Meyers omlegging

– Meyer bekrefter for øvrig selv i VGs sitat at «det var snakk om å flytte modellene og personene», slik vi også har beskrevet samtalen, sier Jensen.

Meyer forklarer dette med at departementet først kun snakket om Holmøy, men senere kom inn på modellene og Stølen.

Dette er bakgrunnen for konflikten mellom Meyer og Jensen: