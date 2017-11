SSB-ansatte om konflikten: En stor belastning

Statistisk sentralbyrå-direktør Christine Meyer avviste fredag flere ganger at hun er ferdig som SSB-sjef, men hun forhandler ifølge VGs kilder om sluttpakke. Det provoserer flere ansatte.

Fredag var en svært dramatisk dag for de ansatte i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det startet med at administrerende direktør Christine Meyer egentlig skulle inn på teppet til finansminister Siv Jensen for et tredje oppvaskmøte om den kontroversielle omleggingen i byrået. Hun nektet derimot å møte Jensen uten sin advokat Dag Steinfeld.

Bakgrunn: Åpen maktkamp mellom SSB-Meyer og Siv Jensen: Dette er konflikten

Under et allmøte i SSB etterpå, og senere på dagen, sa Meyer hardnakket at hun ikke har noe plan om å gå av som sjef. På en egen pressekonferanse uttalte Jensen at hun ikke har tillit til Meyer.

Mot slutten av dagen fortalte kilder til VG at Meyer forhandler om en sluttpakke, og at begge parter håper det blir avklart før den kommende arbeidsuken begynner på mandag.

Ansatte reagerer

VG har vært i kontakt med flere ansatte i SSB, som reagerer på det de mener er «dobbeltkommunikasjon» fra Meyers side.

Allerede tidligere på fredagen, før VGs kilder opplyste om forhandlingene, fortalte en kilde i SSB til VG at ansatte lurte på om hun brukte SSB som et forhandlingskort for å få en større sluttpakke.

Les også: SSB vurderer om de skal ta Meyers advokatregning

– Hun sier noe helt annet til oss ansatte, samtidig som hun forhandler om en sluttavtale. Slik dobbeltkommunikasjon synes jeg er veldig dårlig gjort overfor ansatte som har vært gjennom en vanskelig prosess, sier en forsker til VG lørdag.

Flere andre ansatte VG har vært i kontakt med forteller om misnøye med ledelsen, og beskriver stemningen blant de ansatte som svært dårlig.

Slik svarer Meyer

SSB-sjef Christine Meyer skriver følgende i en e-post til VG:

– Da allmøtet fant sted, var jeg fortsatt administrerende direktør for SSB. Møtet fant sted før finansministeren fortalte til media at hun ikke hadde tillit til meg. Ingen avtale var signert. Jeg hadde i en fortrolig samtale fått meddelt fra embetsverket på torsdag at jeg ville bli fortalt på fredag at finansministeren ikke hadde tillit til meg, men jeg kunne ikke med sikkerhet vite dette før finansministeren meddelte dette. Inntil det har funnet sted en avklaring, er jeg fortsatt administrerende direktør for SSB, skriver Meyer.

VG har også vært i kontakt med ansatte som forsvarer Meyers opptreden i saken, men som ikke ønsker å stå frem eller bli sitert anonymt.

Her forklares bakgrunnen for konflikten om SSB:

Kjøper ikke Meyers forklaring

VG har vært i kontakt med en rekke ansatte i SSB, og svært få vil uttale seg åpent om konflikten mellom Meyer og Finansdepartementet.

Veteranforsker Ådne Cappelen er et av unntakene. Han kjøper ikke Meyers utsagn om press mot SSBs uavhengighet.

KRITISK: Ådne Cappelen er skeptisk til Christine Meyers utsagn om SSBs uavhengighet. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Jeg har ikke opplevd at finansdepartementet har presset SSBs uavhengighet på noen som helst måte. Det er et blindspor i denne saken, sier den tidligere forskningsdirektøren.

Les også: Advokat om SSB-konflikten: Skal mye til for å si opp Christine Meyer

– Hva tenker du om at Meyer da trekker det frem i mediene, samtidig som hun ifølge VGs kilder forhandler om sluttpakke?

– Jeg tror det er ulike oppfatninger om hva uavhengigheten betyr. Hun har vel behov for å lage en slags prinsipiell grunn for å trekke seg, sier han.

Cappelen sikter blant annet til følgende uttalelse fra Meyer fredag:

– Med de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sa hun på en pressekonferanse.

Ansatte forteller om helseproblemer

En annen forsker VG har snakket med beskriver situasjonen som «forferdelig trist».

Han sier konflikten har vært en stor belastning for de ansatte i SSB. Ikke minst for de 25 ansatte i forskningsavdelingen, som for tre uker siden fikk beskjed om at de skulle omplasseres i organisasjonen.

– Alle ansatte i avdelingen ble kalt inn til gruppelederne sine en etter en, for å få vite om de var innplassert eller ikke. De som ikke ble innplassert vet fortsatt ikke hvor de skal være, sier han.

VG har vært i kontakt med flere ansatte som sier de har fått helseproblemer på grunn av den dramatiske saken som har pågått i de siste ukene.

Knut Einar Rosendahl har tidligere jobbet fulltid i SSB, men har nå en stilling på 20 prosent. Han er en av de få som vil uttale seg med navn, og er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte omorganiseringene.

– Endringene vil være dramatiske. De vil rasere en stor del av viktig forskning som SSB har drevet med, blant annet på energi- og miljøfeltet, sier han.

Erling Holmøy er en av forskerne som skulle flyttes før prosessen ble stoppet. Her er VGs intervju med ham fredag: